Южная Корея создает революционную систему для перехвата дронов на расстоянии до 30 км

Новая южнокорейская разработка будет похожа на американскую систему борьбы с беспилотниками под названием Coyote RTX.

Южная Корея разрабатывает новые беспилотные перехватчики вражеских дронов. Предполагается, что система борьбы с вражескими дронами будет располагаться на специализированной платформе, оснащенной модулями для запуска БПЛА-перехватчиков, передает Defence blog.

Южнокорейская разработка будет похожа на американский беспилотник Coyote от компании RTX. Этот БПЛА может также осуществлять разведку, атаковать цели. Устройство, оснащенное небольшим ракетным двигателем, стало одним из лидеров рынка боевых дронов, хотя стоит недешево. Один только двигатель имеет ценник от 100 тыс. до 200 тыс. долларов США. Тем не менее, армия США недавно заключила новый контракт на поставку 600 перехватчиков Coyote.

Корейский дрон-перехватчик и пусковая система

Корейская система борьбы с дронами будет включать специализированную платформу, на которой разместят трубчатые пусковые модули для беспилотников-перехватчиков. После пуска радиолокационная система обнаружения сообщит дрону-перехватчику о местонахождении БПЛА противника по каналу передачи данных. Когда перехватчик подлетит к цели достаточно близко, электрооптическая/инфракрасная система наведения скоординирует перехватчик и тот врежется в дрон противника.

По данным Агентства оборонного развития Южной Кореи, работа над этим проектом началась в четвертом квартале 2023 года. В скором времени проект должен быть завершен и после ряда обязательных проверок систему протестируют. Испытания с участием небольших дронов-целей намечены на осень 2024 года.

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