Украина вооружается дронами с ИИ: чем лучше обычных и когда массово появятся на фронте

Более 20 команд уже работают над искусственным интеллектом и многие из них уже находится на финальной стадии, но перед запуском нужно убедиться, что БПЛА не атакуют всех подряд.

20 февраля заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский заявил, что украинские военные уже тестируют беспилотники с системами искусственного интеллекта, некоторые из которых получили от Великобритании. Фокус узнал у экспертов, для чего нужна эта технология и как ее внедряют.

Дроны с ИИ будут массово запускать до конца апреля

Вадим Сухаревский утверждает, что системы ИИ для беспилотников уже существуют, но организовать их эффективное использование в боевых условиях довольно сложно. Например, нужно научить их правильно различать объекты на изображениях.

"Как мы отличаем фотографию искусственного интеллекта и реальную? По количеству пальцев и так далее. Вот как раз это количество "пальцев" на картинке — тот момент, который нам надо воплощать в жизнь именно на поле боя", — акцентировал он.

В своей статье, опубликованной на сайте издания "Украинская правда", министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал, что сейчас около 20 компаний работают над разработкой ИИ для применения в беспилотниках, в частности, технологий компьютерного зрения (computer vision или СѴ) для донаведения. Как пояснил чиновник, они позволят БПЛА анализировать видеопотоки в реальном времени, чтобы находить и идентифицировать объекты, такие как российские автомобили, живую силу и артиллерию.

После этого система наводится и направляет дрон на цель, передавая данные на контроллер. ИИ при этом выступает цифровым пилотом: прогнозирует траекторию объекта, помогает точно попасть по нему во время движения, запоминает в случае временного исчезновения из поля зрения, чтобы потом возобновить охоту.

"В первом квартале 2024 года мы уже увидим массированное применение FPV-дронов с технологией искусственного интеллекта, — отметил Михаил Федоров, — Применение методов CV и AI создает мощную систему наведения, которая улучшает осведомленность оператора в ситуации и его способность принимать решения".

В начале осени Минобороны Украины информировало, что к эксплуатации в ВСУ был допущен один из таких беспилотников — Saker Scout. Как уверяют специалисты, благодаря новейшей оптике система этого дрона может самостоятельно распознавать и фиксировать координаты техники врага, несмотря на маскировку. Позже оборонное ведомство допустило к эксплуатации в вооруженных силах еще один БПЛА украинского производства, оснащенный искусственным интеллектом и системой автономного полета — SkyKnight 2.

Украинский беспилотник Saker Scout с искусственным интеллектом Фото: Facebook

Как работает ИИ для дронов и при чем здесь пальцы

Ранее представители украинской компании Airlogix, которая производит беспилотные авиационные комплексы Gor, в интервью Фокусу рассказали, что фраза "искусственный интеллект" сейчас очень популярна, хотя обычно имеется в виду не полноценный "интеллект", а какие-то компьютерные системы или программные решения. Они могут подстраховать оператора и указать на объекты, которые человек не смог заметить.

Руководитель отдела маркетинга Airlogix Виктор Локотков в комментарии для этой статьи заверил, что над внедрением ИИ для беспилотников сейчас работают все сертифицированные производители Украины.

"Прорыва как такового еще нет, он произойдет, когда такие системы будут помогать нашим ребятам на фронте. Но уже многие компании находятся на финальной стадии", — заверил представитель компании.

Основные задачи, которые ИИ будет выполнять на поле боя это:

Подсвечивание объектов для поражения, когда видно только часть объекта в кустах, например; Подсказки оператору для поражения техники, а именно слабых мест техники для более эффективных ударов; Автоматическое поражение на финальном этапе полета дрона.

Кроме того, искусственный интеллект может улучшить инерционную систему, которая отвечает за возвращение БпЛА в случае использования противником средств РЭБ.

"Когда господин Сухаревский говорил о количестве пальцев, то имел в виду то, что Midjourney AI имеет проблему с генерацией пальцев на руках. То есть чаще всего, именно этот ИИ генерирует на руках не 5, а 6 пальцев, таким образом можно понять, что изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. Скорее всего имелись в виду проблемы, которые может создать сам ИИ при распознавании объектов и принятии решений на основе этих данных", — предположил Виктор Локотков.

По его словам, сейчас украинцам ничего не мешает применять дроны с искусственным интеллектом, но нужно еще немного времени, сильные команды айтишников и держать связь друг с другом. Некоторые уже производители хорошо себя показали, и их решения ИИ уже используются на БПЛА, но об этом пока не говорят. Другие же пытаются этот ИИ сделать.

"Искусственный интеллект или машинное зрение (чаще используются в связке), очень скоро будут использоваться на всех украинских БПЛА. Проблем никаких нет, мы получаем от военных все необходимые материалы, чтобы сделать машинное зрение и начать использовать искусственный интеллект, но нужно время для расшифровки и обучения ИИ. Это фото и видео техники с разных ракурсов для того, чтобы обучить искусственный интеллект. Ему нужно видеть объекты с разных ракурсов, как их видят военные, и тогда он будет правильно отрабатывать цели. Хорошо, что Силы обороны делятся с нами этими материалами, что значительно улучшает и ускоряет работу над обучением искусственного интеллекта", — поделился Виктор Локотков.

Если говорить о количестве пальцев — это довольно распространенная проблема моделей искусственного интеллекта, которые создают изображения по текстовому описанию, среди них популярны: Midjourney, Stable Diffusion и DALL-E 2. Как пишет издание BuzzFeed News, такие сервисы "учатся" распознавать связи между миллиардами изображений, собранных в Интернете, и текстовыми описаниями к ним, пока не поймут, связь между словом "собака" и изображением собаки. Однако пальцы на руках людей, а иногда еще зубы, до сих пор являются проблемой для генеративных ИИ.

"Обычно в наборах данных ИИ на изображениях людей руки менее заметны, чем лица. Руки также имеют тенденцию быть намного меньше на исходных изображениях, поскольку они обычно редко показываются крупным планом", — пояснил представитель компании Stability AI, создавшей Stable Diffusion.

Соучредитель и СЕО компании Griselda Алексей Теплухин в беседе с Фокусом предположил, что Вадим Сухаревский выбрал среди проблем с использованием систем искусственного интеллекта не совсем удачный пример — ИИ в беспилотниках не создает изображения, как в известной ситуации с лишними сгенерированными пальцами. Значительно важнее доверие к автоматическому определению цели компьютером, и возможно ли такое доверие вообще.

В то же время Алексей Теплухин подчеркнул, что именно использование БПЛА с искусственным интеллектом максимально перспективно для поля боя. Идеальная картина состоит из таких пунктов:

ИИ определил цель в системе принятия решений; ИИ выбрал маршрут; ИИ избежал нештатных ситуаций на маршруте; ИИ идентифицировал цель; ИИ определил систему защиты цели; ИИ поразил цель.

"Правда, тогда человечество может и исчезнуть. Сейчас активно разрабатываются решения для пунктов 4 и 6. И это уже будет решающее преимущество, потому что тогда можно будет отправлять рой дронов самостоятельно или вместе с маткой, и они там будут выполнять функцию штурмового подразделения. Проблем здесь много, но все движутся в этом направлении", — рассказал Алексей Теплухин.