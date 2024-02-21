"Оцифровать максимально все": Минобороны разрабатывает мобильное приложение Армия+ (видео)

Министр Рустем Умеров сообщил, что у военнослужащих будут стандартизированы шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

Команда IT-специалистов Министерства обороны разрабатывает мобильное приложение Армия+, в котором будут доступны документы и услуги для военных. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, у военнослужащих будут стандартизированы шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

"Минобороны создает приложение для военных. Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу – заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение – оцифровать максимально все", – отметил Умеров.

Он также заявил, что в приложении Армия+ будут:

электронное удостоверение защитника, упрощающее доступ к е-услугам и боевым системам;

комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы;

формы обратной связи – для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;

обучающие онлайн курсы для саморазвития.

Как рассказала заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, каждый день военным приходится тратить много времени на представление рапортов и прочую "бумажную работу". Однако приложение поможет сдать рапорты автоматическими и удобными.

"Мы создаем систему, которая слышит каждого. Наше видение – боеспособное войско благодаря взаимодоверию и инновациям", – сказала она.

Сообщается, что Армия+ разрабатывается Министерством обороны совместно с Министерством цифровой трансформации Украины. Запуск приложения ожидается летом.

Напомним, в Минобороны прокомментировали соглашение по безопасности Украины и Франции. Глава ведомства Рустем Умеров отметил, что соглашение закладывает рамки будущего сотрудничества двух государств в сферах безопасности и оборонной промышленности.

Также сообщалось, что Минобороны разрабатывает пончо для ВСУ, чтобы сделать солдат невидимыми для тепловизоров. В настоящее время тестируется уже пять образцов. Материалы для изготовления ткани накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде.