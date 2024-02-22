Как быстро и надежно сохранить данные смартфона: устройство PhotoCube PD+ сделает все само

Традиционные способы резервного копирования данных в облако или на физический носитель могут быть тяжелыми или плохо контролируемыми. Новая альтернатива требует минимальных действий пользователя.

Небольшое устройство PhotoCube PD+ компании PhotoFast позволяет мгновенно создать резервную копию данных смартфона и при необходимости так же быстро загрузить ее на другой. Об этом сообщает сайт New Atlas.

Резервные копии смартфонов можно хранить в облаке или на накопителях данных. Однако для использования облачного хранилища нужен доступ к Интернету и оплата ежемесячной абонентской платы за услугу. Также существует постоянный риск утечки данных или даже их потери из-за процессов на стороне хранилища. Кроме того, при автоматизации процесса иногда непонятно, когда была создана последняя копия.

Накопители предлагают более локальную и, на первый взгляд, надежную возможность резервного копирования данных. Физическое устройство добавляет уверенности, но они тоже теряются, выходят из строя, а процесс создания копии может быть сложным. В отличие от этих методов, PhotoCube PD+ предлагает чрезвычайно простой способ для создания резервной копии данных и файлов, которые есть на смартфоне. PhotoCube PD+ сейчас представлен на Kickstarter, где есть много информации о нем.

Работа устройства

Компактное устройство, изготовленное гонконгской компанией по производству электроники PhotoFast, подключается непосредственно к порту USB-C Apple iPhone или смартфона с операционной системой Android и автоматически запускает программу для резервного копирования контактов, календаря, фотографий, видео, документов и музыкальных файлов с телефона.

PhotoCube сохраняет все данные на сменной карте microSD емкостью до 2 ТБ, которую предоставляет пользователь. Для нескольких телефонов и/или планшетов можно создать резервную копию на одну карточку, на которой содержимое каждого устройства будет храниться в отдельной папке.

Сохранение данных одновременно с зарядкой Фото: PhotoFast

В качестве дополнительного бонуса, телефон можно заряжать во время резервного копирования. Для этого надо вставить PhotoCube в электрическую розетку, а затем подключить к нему смартфон с помощью шнура. Если используется соответствующий адаптер, PhotoCube может выполнить резервное копирование на телефонах, которые не имеют порта USB-C.

Сохранение данных смартфона может понадобиться, если владелец подозревает его неисправность. Напоминаем перечень самых распространенных признаков, когда может потребоваться замена смартфона.