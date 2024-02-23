Аккумулятор скажет вам спасибо: 3 мифа и 2 хитрости о правильной зарядке смартфона

Как сэкономить заряд батареи смартфона и чего никогда не нужно делать с литий-ионными аккумуляторами.

Мы многое знаем о современных гаджетах, однако кроме реальных фактов существуют и мифы, которыми люди охотно делятся друг с другом. Издание The Sun решило выяснить, что из популярных мифов о смартфонах правда, а что — вымысел.

Нельзя оставлять смартфон на зарядке на ночь: миф или правда?

Некоторые люди считают, что если оставить телефон заряженным на ночь, это приведет к повреждению аккумулятора. Но Android-фоны, к примеру, достаточно "умны", чтобы регулировать мощность батареи и оберегать ее от чрезмерной зарядки.

На своем официальном сайте производитель Samsung указывает: "Аккумулятор не получит переизбытка энергии, если вы оставите телефон подключенным к сети на ночь. Как только он достигает полной зарядки, процесс зарядки прекращается и возобновляется лишь периодически, чтобы поддерживать полную емкость батареи".

Тем не мене, компания рекомендует отключать смартфон от сети, как только аккумулятор полностью заряжен (на 100%), чтобы продлить срок его службы.

Однако существуют факторы, которые действительно могут ускорить старение аккумулятора смартфона. Например, об опасности сигнализирует его перегрев.

Режим полета экономит батарею: миф или правда?

Режим полета — это простой способ быстро сэкономить заряд батареи, но, очевидно, за это приходится платить, так как вы теряете доступ ко всему: вы не можете звонить, пользоваться интернетом и т.д. Однако если у вас нет зарядного устройства и вам нужно сохранить заряд батареи, то режим полета — хороший вариант.

Стоит помнить, что активированные Wi-Fi и приложения садят заряд аккумулятора.

Закрытие приложений экономит заряд батареи: миф или правда?

По данным Wired, Google ранее заявлял, что полное закрытие приложений может даже больше расходовать заряда батареи. Когда приложение не запускается, оно переходит в своего рода спящий режим, потому что постоянное закрытие и повторное открытие приложений требует больше энергии.

Уменьшение яркости экрана экономит заряд: правда или миф?

Снижение уровня яркости дисплея действительно помогает экономить заряд аккумулятора. Дело в том, что чем выше яркость, тем выше эноргопотребление смартфона. Если вам необходимо сэкономить заряд, то включите темный режим.

Прежде чем заряжать батарею, она должна разрядиться до 0%: правда или миф?

Это миф, но когда-то он был правдой. Если вы позволите аккумулятору вашего телефона разряжаться до нуля перед подзарядкой, это не продлит срок его службы. Но относительно старых телефонов правило работало, так как аккумуляторы у них были никелевыми. Но современные литий-ионные батареи смартфонов не нуждаются в таком обращении.

Ранее мы сообщали о том, что пользователям iPhone и телефонов на Android следует регулярно проверять состояние аккумулятора, чтобы не потерять связь и ценные данные.