Любому по карману: что предлагает самый дешевый в мире складной смартфон от Avenir Telcom

Телефон Energizer Ultimate U660S обладает большим гнущимся экраном с хорошим разрешением, но ради цены пришлось пожертвовать другими техническими характеристиками.

Компания Avenir Telcom представила свой первый складной смартфон Energizer Ultimate U660S на выставке MWC 2024 в Барселоне (Испания). Он примечателен тем, что является самым дешевым устройством своего класса в мире, ведь стоит всего 499 евро, передает Gizmochina.

В отличие от других вертикальных складных телефонов, этот располагает весьма интересным набором характеристик: например, чип MediaTek начального уровня и мобильное соединение только 4G. Вероятно, производителям пришлось пойти на такие жертвы, чтобы снизить стоимость изделия.

Технические характеристики смартфона Energizer Ultimate U660S

Устройство оснащено 6,67-дюймовым вертикальным складным OLED-дисплеем с перфорацией по центру и разрешением 2400 x 1080 пикселей (FHD+). Есть также внешний экран рядом с модулем камеры. Камеры установлены следующие: основной датчик на 64 МП, сверхширокоугольный на 8 МП и фронтальная камера на 25 МП.

Смартфон Energizer Ultimate U660S Фото: gizmochina.com

Под "капотом" телефона находится SoC MediaTek Helio G99. Этот чипсет обычно встречается в бюджетных смартфонах. Процессор работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Что касается программного обеспечения, то смартфон получил от разработчиков операционную систему Android 14.

Батарея имеет весьма скромные характеристики — ее емкость достигает всего 3400 мАч, несмотря на то, что смартфон выпущен под брендом Energizer, который, как известно, славится телефонами с аккумуляторами повышенной емкости.

Energizer Ultimate U660S на данный момент является самым доступным складным смартфоном в мире. Продаваться он будет по цене в 499 евро. Купить его можно будет, начиная с ноября 2024 года.

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