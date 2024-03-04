Чтобы не покупали у Apple: Google сделала Android-фоны похожими на iPhone, но стало хуже

Google внедряет инструменты защиты и контроля, как у Apple, вот только многим обладателям смартфонов не понравились нововведения.

Компания Google решила внести некоторые изменения в работу операционной системы Android, чтобы не отставать от конкурента — iOS от Apple, на которой работают все iPhone. Но некоторые пользователи этими нововведениями не довольны, пишет Forbes.

Apple в значительной степени использует механизмы контроля контента во всей своей экосистеме, а вот Google не поступала аналогично. Но данная ситуация начала меняться. Поисковый гигант и разработчик операционной системы (ОС) Android с недавних пор начал уделять большое внимание своей экосистеме "Play", включая дополнительные средства защиты, доступные его огромной базе пользователей. Стиль Android Play теперь все более похож на iPhone. По имеющимся данным, пользователи с рутованными устройствами, больше не могут использовать RCS (Rich Communication Services (RCS) — протокол передачи коротких сообщений между абонентами мобильной связи, призванный заменить протокол SMS, — ред.).

Тут стоит объяснить, что такое рутированное устройство. Root-права дают пользователю полный контроль над ОС Android. Имея root-доступ, пользователь получает неограниченные возможности для настройки и управления своим устройством.

Некоторые пользователи соцсети Reddit заметили, что с 2024 года Google потихоньку блокирует сообщения RCS на рутованных устройствах Android. "Даже если на вашем устройстве разблокирован только загрузчик, теперь ему грозит теневой бан на отправку текстовых сообщений RCS", — пишут они.

Представитель Google в комментарии Forbes отметил, что для соблюдения стандартов RCS, компания обязана блокировать спам и предотвращать разного рода злоупотребления в Google Messages, имея в виду разные мошеннические схемы. Однако многие пользователи Reddit считают методы Google инструментами тоталитарной цензуры. Их не устраивает, что в теневой бан ("черный список") попадают люди, которые заплатили полную цену за устройство и ежемесячно платят за услуги сотовой связи.

"Наши методы предотвращения спама в RCS постоянно совершенствуются в ответ на меняющееся поведение спамеров. Мы продолжим искать способы предотвращения спама и мошенничества, сводя при этом к минимуму количество затронутых пользователей", — прокомментировали в Google.

Последние обновления системы искусственного интеллекта (ИИ) дадут Google еще больше контроля над пользователями. Это будет иметь последствия и для производителей смартфонов на ОС Android, включая Samsung, которым приходится следовать правилам Google, когда она продвигает свои инновации. Но есть и обходной путь, который пока что работает.

По данным 9to5Google, существует простое решение, позволяющее обходить функции безопасности Play Integrity API (Play Integrity API — приложение, позволяющее выявлять опасные взаимодействия с приложениями и играми и принимать меры для снижения риска атак и нарушений, — ред.). Но как долго этот обходной путь для пользователей рутированных смартфонов будет оставаться открытым, не известно.

Тем не менее, большинство пользователей Android в экосистеме Google хотят того же уровня безопасности и защиты, что и у iPhone. Но издание отмечает, что блокировка RCS явно популярной не станет, в отличие от блокировки запрещенного контента и вредоносных приложений. "Это неэтично и подло", — жалуется пользователь на Reddit. — "Я готов признать блокировку мошеннических банковских приложений, но мешать мне общаться — это за гранью".

Ранее мы писали о том, что Apple уговаривает владельцев Android перейти на iPhone. Apple уверяет, что не станет следить за пользователями устройств и не будет собирать данные для последующей монетизации, как это делает Google.