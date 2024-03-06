Сбой Facebook и обрыв кабелей в Красном море: как связаны эти события и чего ждать Украине

На днре Красного моря проложены 14 телекоммуникационных кабелей — это важнейший коридор, по которому проходит большая доля интернет-трафика между Европой и Азией. Однако система не такая хрупкая, как может показаться.

Глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и многих других интернет-платформ произошел 5 марта на фоне сообщений о повреждении дата-кабелей в Красном море. Фокус поинтересовался у специалистов, связаны ли эти два события и какое влияние могут иметь на Украину.

Что произошло в Красном море и при чем тут интернет

Накануне компанія HGC Global Communications Limited из Гонконга сообщила о повреждении в Красном море четырех телекоммуникационных кабелей, соединяющих Европу, Азию и Африку: Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN. По оценке HGC, эти линии являются самыми важными для передачи данных между Азией и Европой, ведь на них приходится 25% трафика в регионе. Как показал анализ, поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря и подпадают под юрисдикцию Йемена. По информации агентства Associated Press, кабели могли перерезать еще 24 февраля, несколькими неделями ранее правительство Йемена предупредило о возможности нападения повстанцев-хуситов на инфраструктуру.

Эксперт по телекоммуникациям Роман Химич в комментарии Фокусу подчеркнул, что кризис в Красном море, стартовавший в начале декабря 2023 года, привлекает непропорционально мало внимания в Украине. Между тем его значение, как минимум, не уступает войне в Украине. В Красном море имеет место непосредственное столкновение в формате военной операции между движением "Ансар Аллах", более известное как "хуситы", с одной стороны, и коалицией во главе с США, с другой.

"Движение "Ансар Аллах" посягнуло ни много ни мало на свободу судоходства по одному из важнейших торговых путей на земном шаре, — добавил Роман Химич. — Теперь они принялись разрушать глобальную инфраструктуру телекоммуникаций, что является беспрецедентным шагом, задевающим интересы множества действующих лиц международной политики".

В лице хуситов коллективный Запад и конкретно США получили очень дерзкого и предельно агрессивного противника, который не боится снова и снова пересекать все "красные линии" на своем пути. США выставили со своей стороны две авианосные группировки, собрали внушительную коалицию и могут не опасаться ядерных ударов, как в случае с РФ или КНДР. Теоретически, они имеют сильнейшую мотивацию устроить хуситам "показательную порку". Однако несмотря на то, что военные действия идут уже два месяца, ничего похожего на военное поражение хуситов не наблюдается. Военные возможности коллективного Запада, в том числе США, оказались недостаточны для оперативного и эффективного подавления потенциала хуситов, допускает эксперт.

В Красном море в настоящее время проложены 14 кабелей и планируется добавить еще шесть. Это один из важнейших коридоров, по которому проходит львиная доля интернет-трафика между Европой и Азией.

Перерезание кабелей передачи данных в Красном море оказало существенное влияние на глобальный интернет и телекоммуникации. Нарушения, вызванные этими инцидентами, заставили провайдеров перенаправить значительный объем интернет-трафика, что повлияло на связь на Ближнем Востоке, в Азии, Европе и за ее пределами.

В число наиболее пострадавших от обрыва кабеля передачи данных в Красном море, входят страны Азии, Африки и Европы. Перерезанные линии связи, включая Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom и TGN-Gulf, обеспечивали работу интернета и телекоммуникационных услуг в этих регионах.

"Долгосрочных ощутимых последствий для украинских пользователей пока что не просматривается. Можно ожидать резкого повышения спроса на каналы передачи данных, проходящие по суше, то есть, не покидающие чьей-либо суверенной территории. Одним из бенефициаров этого процесса, скорее всего, окажется РФ. Нарушения, вызванные этими атаками, свидетельствуют об уязвимости критически важной инфраструктуры, такой как подводные кабели передачи данных, к преднамеренным диверсиям, влияющим на глобальные коммуникационные системы и связь во многих странах", — подытожил Роман Химич.

Сбой в Facebook и других соцсетях

Роман Химич также отметил, что повреждение кабелей никак не связано с масштабным сбоем, поскольку в Азии нет дата-центров, которые обслуживают европейских пользователей Facebook и других онлайн-сервисов. Такое мнение разделяет и эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, прокомментировавший ситуацию в своем посте.

"C точки зрения здравого смысла и технологий, я пока не вижу прямой связи между этими инцидентами. Подобные выводы звучат примерно как "Степан Петрович из Винницы так громко кашлял, что студентка медучилища Оксана из Винницы не сдала экзамен". Да, оба события касаются медицины. Но на этом все, прямая взаимосвязь отсутствует. Если не обнаружатся какие-то загадочные скрытые обстоятельства", — высказался Корсун.

Константин Корсун пишет, что обрыв кабелей и сбой Facebook находятся не просто в разных, но даже в противоположных плоскостях с точки зрения технологий. Подводные кабели – это фундамент построения мирового интернета, его физическая основа, а приложения вроде соцсетей – верхушка пирамиды, а между ними находятся еще пять уровней: канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, уровень представления. Скорее всего, сбой произошел по другим причинам, не зависящим от трансконтинентальных магистралей.

Влияние поврежденных в Красном море кабелей на весь интернет крайне низкое, ведь в мире проложено более 500 подводных кабелей протяженностью свыше миллиона километров, и каждый год с ними случаются около сотни инцидентов. Большинство кабелей пролегают по Северной Америке и Европе, а система построена так, чтобы обрыв в одном месте не мог парализовать работу всей сети.

Карта подводных интернет-кабелей Фото: Facebook

"Это как вода: закрыл дырочку в одном месте – она найдет, куда течь в других. Поэтому при повреждении одного кабеля трафик (обычно) автоматически перераспределяется на другие. Да, это немного увеличивается нагрузка на работающую часть системы. Но со временем кабели восстанавливают. И даже строят новые. Обычно больше всего страдают от обрывов островные государства, к которым подведен только один кабель, который в большинстве случаев перерезается вследствие неудачно брошенного судном якоря, а также из-за акул, цунами, землетрясений и тому подобного", — рассказал Константин Корсун.

Скорость восстановления поврежденных кабелей зависит от нескольких факторов: глубина прокладки поврежденного кабеля, характер дна, погодных условий, наличия вблизи ремонтного судна, владельца кабеля, наличия денег. Обычно ремонт занимает от нескольких дней до нескольких месяцев. Около 66% всех подводных трансконтинентальных кабелей интернет принадлежат четырем гигантам: Microsoft, Google, Amazon, Meta, но в этом случае за поврежденные линии отвечают несколько разных компаний, среди учредителей которых AT&T, Verizon, Tata Communications.

Причина повреждения кабелей остается загадкой. Правительство Йемена отрицает свою причастность, и Константин Корсун склонен в это поверить, ведь из-за этого страна одной из первых могла ощутить перебои в работе интернета. Россия могла приложить свою руку, это вполне в ее стиле, хотя не ясно, какую выгоду она получит от такой дорогостоящей операции. Кабели могли оборваться и по естественным причинам, но слишком мала вероятность, чтобы четыре сразу.

"Пока давайте разделять: мухи – отдельно, котлеты – отдельно. Пока все хорошо и с мировым интернетом, и с ФБ, а связи между их сбоями я пока не вижу. Фейсбук мог накосячить безотносительно проблем на магистралях", — резюмировал эксперт.