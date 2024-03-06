СБУ испытала новый морской дрон "Авдеевка": чем он опасен для флота и систем ПВО РФ (видео)

Модернизированный дрон СБУ Sea Baby "Авдеевка" стал более маневренным, быстрым и способным нести разные виды вооружений, чтобы уничтожать цели не только на воде, но и на суше.

Служба безопасности Украины создает 35 модернизированных надводных дронов Sea Baby 320 миллионов гривен, собранных украинцами. Инженеры вместе с военными уже спустили на воду и протестировали первый катер из новой серии, получивший название "Авдеевка", его показали ТСН в своем видеосюжете.

Журналисты отмечают, что дрон маневренный, малозаметный и дальнобойный, так как способен нести полезную нагрузку весом в 1 тонну и преодолевать 1000 км. Взрывчатку, размещенную на борту, можно заменить на другое вооружение, но на какое именно, в СБУ не рассказали. Однако отметили, что новинка сможет уничтожать не только морские цели, например, военные объекты ВС РФ, которые находятся недалеко от береговой линии, например, системы ПВО. На поверхности катера установлен терминал спутниковой связи Starlink.

Внешний вид и ходовые качества нового беспилотного дрона Sea Baby были несколько изменены. Ударный катер легко разгоняется до 90 км/ч, и способен неожиданно войти в вираж. Но главной особенностью устройства является то, что его можно использовать несколько раз.

Конструкторы отметили, что это уже не просто дрон-камикадзе. Катер способен поразить цель при помощи своего бортового вооружения и помочь другим, более дешевым, дронам-камикадзе завершить их миссии. Это говорит о том, что модифицированный Sea Baby способен действовать в составе роя беспилотников. Проанализировав ошибки, допущенные во время атак, украинские инженеры доработали устройства таким образом, чтобы обходить системы защиты россиян.

Ранее мы сообщали о том, что как развиваются морские дроны СБУ Sea Baby. За последние месяцы в Украине изменился стратегический подход к применению морских дронов, который делает ставку на создание многоразовых и многоцелевых БПЛА.

Писали также, что ракетоносец "Самум" потерял ход после удара дрона Sea Baby. Российские пропагандистские медиа и паблики утверждали, что корабль успешно отразил атаку и не был потоплен. Минобороны РФ пока не подтверждает потерю ракетоносителя "Самум".