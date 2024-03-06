"Vodafone Украина" получила новый код для своих номеров: как это коснется украинцев

По информации НКЭК, разрешение оператору "Vodafone Украина" выдано сроком на 5 лет и он сможет предложить своим абонентам 10 млн новых номеров.

Оператор мобильной связи Vodafone Ukraine получил разрешение на использование нового кода для мобильных номеров — 075. Об этом говорится в решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Оператор сможет предложить своим абонентам 10 миллионов новых номеров. Разрешение на использование нового кода выдано сроком на пять лет, а за национальный идентификационный код сети подвижной связи придется уплатить 10 миллионов гривен.

"Выделение новых кодов сети является важным шагом для развития телекоммуникационной отрасли Украины. Это позволит операторам связи удовлетворить растущий спрос на мобильные номера и повысить качество услуг связи", — говорилось на заседании НКЭК, состоявшемся 6 марта.

Сейчас, как отметили в "Vodafone Украина", оператор использует коды сети 50, 66, 95 и 99, каждый из которых имеет емкость в 10 миллионов номеров.

"Важно отметить, что для первых трех кодов уже использовано более 80% номерного ресурса, а для кода 99 — более 77%. В связи с этим у оператора возникла потребность в дополнительном ресурсе нумерации для обеспечения бесперебойной работы сети", — пояснили в "Vodafone Украина".

Ранее в НКЭК предоставили аналогичное разрешение на использование кода сети +380 77 компании "Киевстар" также емкостью 10 миллионов номеров. Это означает, что оператор теперь может предоставлять своим абонентам номера телефонов в формате +380 77 xxx xx xx xx. Сейчас "Киевстар" уже использует коды сети 67, 68, 96, 97 и 98.

Ранее Фокус рассказывал, как подключить мобильный интернет при отключенной электроэнергии.