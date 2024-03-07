В РФ создали антидроновые ружья со спиральными антеннами: что это значит для ВСУ

В компании "ЭЛИАРС" заявляют, что хотя спиральные антенны не такие мощные, как антенны с линейной поляризацией, они все равно могут вывести из строя дроны, даже знаменитую "Бабу Ягу" с защитой от РЭБ.

Российская компания "ЭЛИАРС" заявила о разработке антидроновых ружей со спиральными антеннами. По словам инженеров, такие антенны смогут уберечь оккупантов от мощного излучения, передает ТАСС.

Спиральные антенны с круговой поляризацией не менее эффективны, чем антенны с линейной поляризацией, хотя и являются менее мощными. Чтобы вывести дрон из строя, им достаточно мощности 10-20 Ватт. Российские разработчики подчеркнули, что их китайские коллеги используют в аналогичных устройствах антенны мощностью 140 Ватт и сравнили эти показатели с показателями работы бытовых микроволновых печей, которые составляют от 600 Ватт.

Россияне говорят, что малая мощность не повредит служащим ВС РФ, которые будут применять антидроновые ружья на фронте. Также в "ЭЛИАРС" пояснили, что антенны с линейной поляризацией перебивают сигнал между дроном и оператором как раз благодаря своей высокой мощности. Но в этом и их минус, так как высокая мощность является причиной, по которой ружье перегревается и, в итоге, может вообще выйти из строя.

Антидроновые ружья ЭЛИАРС Фото: ЭЛИАРС

В компании решили такие антенны заменить спиральными. В частности, ими оснастили антидроновое ружье модели ПАРС-5. Сообщается, что это устройство смогло вывести из строя беспилотник ВСУ "Баба Яга", обладающий системой защиты от помех, генерируемых средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"ЭЛИАРС", кроме противодроновых ружей "ПАРС-4" и "ПАРС-5", производит также стационарные модули "Сектор", радиолокаторы, приемники и СВЧ-аппаратуру для автоматизированных комплексов РЭБ.

Ранее мы сообщали о том, что командир ВСУ раскрыл, как продавцы РЭБ дурят военных и что надо брать. Покупка даже качественного средства РЭБ не защитит бойцов от всех российских дронов, но увеличит шансы на выживание. Недобросовестные производители поставляют комплексы из некачественных комплектующих и не проверяют их, утверждает Александр Карпюк.