Илон Маск хочет создать свой YouTube на базе X для смарт-ТВ, — СМИ

Источники журналистов говорят, что сервис потокового видео будет запущен уже на следующей неделе. Тогда должно появиться приложение для телевизоров.

Илон Маск намерен создать сервис потоковых видео, похожий на YouTube, на базе социальной сети X (бывший Twitter). Об этом сообщает издание Fortune со ссылкой на источники внутри компании.

Источник утверждает, что сервис будет предоставлять пользователям возможность просматривать "длинные видео на большом экране". Соответствующее приложение для умных телевизоров Amazon и Samsung может появиться уже на следующей неделе.

В начале января в блоге X появилось сообщение, что сервис теперь является платформой для видео, где посетители просматривают ролики в 80% сеансов пользования.

"Сейчас X — это платформа для видео, на которой люди просматривают видео во время 8 из 10 сеансов пользователя", — отмечается в заметке.

Недавно компания разрешила загружать на сервис долгосрочные видео. В той же заметке компания рассказала, сколько больших видео посмотрели пользователи.

"Мы разрешили загружать долгосрочные видео. Только в декабре люди просмотрели видео продолжительностью 30 минут или дольше за 130 лет", — говорится в блоге.

Если приложение для потокового видео будет выпущено, это не будет первым выходом сервиса на телевидение. В 2016 году, вскоре после присоединения к трансляции 10 игр NFL, Twitter запустил потоковые приложения для Apple TV, Xbox One и Amazon Fire TV.

Ранее Маск призвал создателей контента публиковать контент большей формы. Недавно Такер Карлсон опубликовал в сети X интервью с Путиным. Известный стример Mr. Beast также опубликовал на сайте удлиненное видео, которое, как сообщается, заработало 250 000 долларов США.

Илон Маск в корне меняет бывший Twitter, и некоторые из возможных изменений могут не понравиться пользователям. Напомним, в сентябре прошлого года Маск высказался в пользу идеи сделать социальную сеть X платной. Но пока сервис остается бесплатным и имеет платные тарифные планы с дополнительными возможностями.