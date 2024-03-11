Смартфоны на ОС Android получат крупное, но опасное обновление от Google: что известно

Эксперты полагают, что пользователи будут переплачивать за услуги связи и рисковать, загружая непроверенное ПО, которое может оказаться вредоносным.

Операционную систему Android ожидает обновление, благодаря которому пользователи смогут загружать несколько приложений одновременно, а не ждать, пока они загрузятся по одному, пишет The Sun.

Многим пользователям устройств на ОС Android надоело ждать загрузки и обновления приложений, особенно если скорость Wi-Fi низкая. Google сделает возможным одновременное обновление приложений. Однако телеком-эксперты предупреждают, что новая функция может привести к тому, что пользователи заплатят несколько больше за услуги связи, чем обычно.

А вот специалисты в сфере кибербезопасности считают, что даже программы из Google Play Store могут представлять угрозу для смартфонов. Если вы обнаружите приложение, которое не помните, когда загрузили, — немедленно удалите его. Лучше всегда загружать файлы из надежного магазина и перед загрузкой провести собственное исследование.

Некоторые вредоносные программы распространяют через сторонние магазины, электронную почту и текстовые сообщения. Чаще всего "вредоносы" вшиты в игры, приложения для редактирования фотографий, мессенджеры, напомнило издание.

Ранее мы писали о 8-ми признаках того, что киберпреступники крадут данные со смартфонов. Пользователям стоит проверить, как работает телефон и какую информацию отображает, чтобы понять, атаковали ли их хакеры, или нет.

Также сообщали, что южнокорейская компания Samsung презентовала "секретный" смартфон Galaxy M15 5G с батареей на 6000 мАч. Какой чип получил Samsung Galaxy M15 5G — информация не уточняется. Компания также держит в секрете цену и дату выхода смартфона на рынок.