Российские войска оснащают "Шахеды" камерами, которые транслируют работу ПВО в Telegram (фото)

Трансляции в реальном времени помогают "Шахедам" следить за средствами ПВО, которые пытаются их сбить, а также определять попадания в цели. Информация передается в интернет по телефонной сети.

Российские оккупанты начали устанавливать на дроны Shahed-136 видеокамеры. Об этом рассказали в Telegram-канале "Полковник ГШ" и предоставили соответствующие фото обломков беспилотников.

Авторы объясняют как работают камеры на "Шахедах". Сама камера передает изображение по Wi-Fi на 4G/Wi-Fi модем, который пересылает сигнал в интернет посредством сотовой сети 3G/4G. Через трансляцию в Telegram россияне в реальном времени видят применение средств ПВО по беспилотникам. Так же они получают информацию о факте поражения или непоражения цели ударного дрона.

Обломки Shahed-136 с камерами Фото: Telegram

Низкий технический уровень исполнения решения позволяет источнику предположить, что такие изменения конструкции пока что происходят пусковыми расчетами россиян на местах. Целью может быть подтверждение целей, возможно — для получения вознаграждения за это.

В прошлом году сообщалось, что российские оккупанты начали оснащать дроны "Ланцет" инфракрасными камерами для ночных ударов. "Ланцет" использован в ночное время суток, чего ранее не позволял делать ограниченный набор камер. Камеры с инфракрасной подсветкой являются более доступными для приобретения для РФ, чем тепловизоры, их можно найти даже на гражданском рынке.

В мае 2023 года, во время массированной атаки Киева, украинские военные приземлили более экзотический российский дрон SuperCam. Беспилотник модели Supercam S350 имеет фотокамеру 60 МП, тепловизор и/или HD-видеокамеру с 10/33-кратным оптическим зумом, мультиспектральную камеру, сенсор измерения радиационного фона, лазерные газоанализатор и сканер.

Украинские производители создали дрон для ночных операций Shoolika mk6. Военные уже испытали "Шулику" и считают его важным для ночных тактических операций. БПЛА получил допуск к использованию на фронте и вскоре получит кодификацию НАТО.