Спецподразделение ГУР "Кабул 9" поразило стартовую позицию российских FPV-дронов и технику (видео)

Украинские операторы запустили БПЛА, которые отработали по российским целям, в результате чего вражеская техника и оккупанты были уничтожены, а в небо поднялся серый дым.

В Запорожской области бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны "Кабул 9" виртуозно уничтожили российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР в Telegram.

"Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" обнаруживает и уничтожает российских захватчиков в Запорожской области", — говорится в сообщении.

В ГУР опубликовали видео с результатом успешного огневого поражения двух грузовых автомобилей и багги противника. Кроме этого, была поражена стартовая позиция российских FPV-дронов, где находились вражеские операторы.

Украинские бойцы запустили беспилотники, которые удачно попадали по российским целям, после чего происходил взрыв, а в небо поднимался серый дым.

Сейчас потери среди российских военных уточняются.

Спецподразделение "Кабул 9": что о нем известно

В начале полномасштабного вторжения спецподразделение "Кабул 9" сформировали ветераны украинских спецслужб и ВСУ при содействии и участии руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова. Бойцы из спецподразделения участвовали в битве за Киев в Гостомеле и на Броварском направлении. Кроме этого, во время обороны Бахмута Донецкой области работали минометные расчеты и снайперские группы подразделения разведки.

Сейчас же разведчики-спецназовцы воюют против российских военных на юге.

Напомним, 12 марта в пресс-службе ОК "Юг" сообщили, что украинские военные уничтожили автоматизированный комплекс радиоразведки Р-381Т "Таран" и два БПЛА типа "Ланцет". Кроме этого, было ликвидировано 34 россиян, девять артиллерийских установок, танк, три лодки и восемь единиц автомобилей и бронетехники.

В тот же день в пресс-службе ВМС рассказали, что в районе Кинбурской косы был уничтожен танкер под российским флагом "Механик Погодин". В частности, украинская авиация нанесла удар 11 марта.