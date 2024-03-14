Наземные дроны уже наносят огневые поражения врагу на фронте, — старший лейтенант ВСУ (видео)

По словам медика батальона "Волки Да Винчи" Александра Ябчанки, в Силах обороны "становится все больше и больше" подразделений, которые готовы испытывать такие беспилотники на поле боя.

В Украине начали массовое производство роботизированных наземных платформ, которые военнослужащие иногда уже используют для нанесения огневых поражений противнику. Об этом заявил старший лейтенант Вооруженных сил Украины и медик батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в эфире "Киев 24".

По информации Ябчанки, защитники из батальона "Волки Да Винчи" используют соответствующие роботизированные наземные системы. Он отметил, что их основная цель — это создать качественное преимущество на поле боя, уменьшив таким образом потери среди украинских военных и увеличив потери врага.

Старший лейтенант ВСУ отметил, что война — это, прежде всего, о поражении живой силы и средств противника. По его словам, речь идет о шести ключевых функциях, которые впоследствии должны были бы взять на себя наземные БПЛА на поле боя: логистика, эвакуация, минирование, разминирование, наблюдение за противником и огневое поражение.

Кроме того он сообщил, что подразделений, которые готовы испытывать на поле боя роботизированные наземные платформы "становится все больше, и больше".

"Для того, чтобы что-то взять на вооружение, оно сначала должно быть определенным образом оттестировано, это определенная процедура. Затем, согласно этой процедуре, оно может попасть на фронт. Это, так сказать, в мирное время, но мы сейчас живем во время полномасштабного вторжения, когда мы должны эту процедуру проходить вверх ногами", — уверяет он.

По его словам, подразделения ищут активистов среди производителей, которые "готовы рисковать деньгами и своими усилиями", чтобы создавать и передавать наземные БПЛА для ВСУ.

"Мы тогда применяем их в условиях. Сначала, конечно, это тестирование на полигоне. Далее это уже применение в боевых условиях. Конечно, сейчас, прежде всего, речь идет о логистике, эвакуации. Это такие базовые вещи, которые уже работают. Кое-где уже работают и средства, которые наносят огневое поражение", — отмечает Ябчанка.

В Украине стартует массовое производство наземных дронов

Напомним, 12 марта украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ. Кластер для развития военных технологий Brave1 испытал на полигоне уже более 50 таких комплексов.

По словам Федорива, соответствующие испытания проходили платформы "камикадзе" и "турели". Они уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, что в первые два месяца 2024 года в Украине изготовили 200 000 FPV-дронов.

Во время итоговой пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине произведут миллион дронов в 2024 году. Он также отметил, что военным нужна лучшая, но простая инфраструктура управления дронами, чтобы быстро их использовать.