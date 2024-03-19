Спецслужбы оцепили место: в Польше аварийную посадку совершил американский БПЛА MQ-9 Reaper
По данным польского Генштаба, произошел инцидент ближе к ночи понедельника в охраняемой необитаемой зоне. На место прибыли все необходимые службы, а военная полиция начала расследование.
Американский беспилотник MQ-9 Reaper аварийно приземлился на территории Польши. Он выполнял в этот момент плановые тренировки. Об этом написала пресс-служба местного Генерального штаба в социальной сети Х (бывш. Twitter).
По данным командования, произошел инцидент 18 марта после 11 часов вечера по местному времени. Недалеко от города Мирославец БПЛА американцев был вынужден совершить аварийную посадку.
"Посадка произошла в соответствии с процедурами в охраняемой необитаемой зоне. Место происшествия было оцеплено службами, расследование проводит военная полиция", — говорится в сообщении польского Генштаба.
А вот американская сторона пока что никак не прокомментировала инцидент, который произошел в их воздушным объектом.
Примечательно, что на территории непризнанной республики Приднестровье несколько дней назад также произошел инцидент с дроном, однако в том случае он атаковал воинскую часть и попал в вертолет.
Аналитики из ISW утверждают, что это может быть частью гибридной операции России против Молдовы. Кремль и дальше планирует делать все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Кишиневе.
Напомним, 15 марта 2023 года сообщалось, что российский самолет Су-27 сбил дрон MQ-9 Reaper над Черным морем. Истребитель задел американский беспилотник, а затем сбросил на него топливо.
Уже спустя неделю в NYT написали, что россияне смогли поднять части дрона MQ-9 Reaper, сбитого в Черном море. Согласно перехваченным разговорам, ВС РФ извлекли из Черного моря элементы корпуса, крыла, двигателя и бензобака БПЛА.