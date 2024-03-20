Берут пример с ВСУ: США готовы потратить 68 млн долларов на ружья против дронов

Еще сотни миллионов долларов военные просят у Конгресса на покупку средств для уничтожения вражеских беспилотников.

Армия США запросила у Конгресса 13,5 млн долларов на антидроновые ружья и 54,2 млн долларов на глушители БПЛА размером с рюкзак. Американские военные считают, что им пригодится опыт ВСУ, которые активно борются с беспилотниками ВС РФ при помощи портативных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает Defense one.

На 13,5 млн долларов планируют закупить 20 устройств Modi, 10 прицелов Smart Shooter, 10 устройств Bal Chatri и 20 антидроновых ружей Drone Buster. Но для оснащения целой дивизии может потребоваться больше, считает эксперт Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.

"По крайней мере, каждый взвод должен иметь ручное устройство против дронов, исходя из того, что мы пока наблюдаем в Украине", — сказал он.

Modi и Drone Buster являются системами постановки помех, а Bal Chatri обнаруживает сигналы дронов противника. Smartshooter — оптический прицел для эффективного поражения быстро движущихся БПЛА. Портативные глушители представляют собой системы наземного уровня, обеспечивающие как разведку сигналов, так и возможности создания помех.

Согласно бюджету на 2025 финансовый год, армия также хочет усилить свою противовоздушную оборону за счет более мощного оружия для борьбы с дронами. Сообщается, что 82,5 млн долларов хотят потратить на покупку Комплексной системы поражения мобильных малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (M-LIDS) и еще 26,4 млн — на интегрированную систему поражения стационарных и малых беспилотных летательных аппаратов (FS-LIDS).

Армия также запросила больше денег на покупку систем уничтожения беспилотников: 117 млн долларов на беспилотные перехватчики Coyote, 204 млн долларов на третью версию M-SHORAD и 22 млн долларов на первую версию.

Поскольку военные базы США на Ближнем Востоке продолжают подвергаться атакам дронов, руководство армии высоко оценило перехватчики Coyote как одну из наиболее успешных систем борьбы с БПЛА. В январе армия закупила 600 перехватчиков Coyote 2C, потратив 75 млн долларов.

Ранее мы писали о том, что в России улучшили систему против FPV-дронов "Пероед-М". Комплекс радиоэлектронной борьбы россияне запустят в массовое производство, пишут местные СМИ. Их готовят к отправке на фронт в больших количествах.