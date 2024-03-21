Незаметны для оптики ночью и днем: ВС РФ получили костюмы для защиты от дронов, — ISW (фото)

По данным разработчика, в таких плащах присутствует неназванный химический состав, а само изделие весит 350 граммов и помещается в кармане.

Российская компания HiderX поставила "костюмы-невидимки" действующим в Украине подразделениям. Новая разработка, по данным российских СМИ, делает военного незаметным для оптических приборов в темное и светлое время суток. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 20 марта.

Отмечается, что представители HiderX сообщили российским СМИ, что в таких плащах присутствует некий химический состав, а само изделие весит 350 граммов и помещается в кармане.

Защита от дронов с тепловизорами

На сайте производителя указано, что в основе этой технологии — экранирование или отражение температуры окружающей среды от защитной поверхности. Использующиеся текстильные материалы, как сообщается, дают возможность значительно сократить вероятность обнаружения тепловизионными системами.

Защита от дронов с тепловизорами

Защита от дронов с тепловизорами

Изделие весит 508 граммов вместе с чехлом. Ткань прочная и водоотталкивающая.

"Плащ надевается поверх снаряжения, что защищает снаряжение и экипировку от внешних воздействий", — отмечается на сайте.

Защита от дронов с тепловизорами

Защита от дронов с тепловизорами

Компания выпускает две разновидности плащей-невидимок: "Призрак" V1 и "Призрак" V3.

Напомним, что в РФ улучшили систему против украинских FPV-дронов "Пероед-М". Новую РЭБ собираются запустить в массовое производство и готовят к отправке на передовую в Украину в больших количествах.

Ранее сообщалось, что у российских войск появился щит для защиты бронетехники от FPV-дронов.