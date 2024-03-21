В российском Белгороде паника из-за таинственных аэростатов и неизвестных датчиков (фото)

Аэростаты удивляют россиян, впрочем, нет убедительных доказательств их принадлежности к Украине или вообще военного назначения. Они были замечены в Белгородском районе.

В Белгороде местные жители видят непонятные аэростаты, которые несут электронную полезную нагрузку. Об этом сообщает российский Telegram-канал "1-й Белгородский отряд".

К сообщению добавлены фото аэростата, который, очевидно, потерял газ и спустился, а также его электронной начинки. На канале утверждают, что "метеозонды" принадлежат "противнику", то есть Украине или военным частям добровольцев, поддерживаемых ею. Авторы сообщения не предоставляют каких-либо доказательств этого утверждения.

Источник предполагает, что аэростаты несут ретрансляторы для улучшения качества управления дронами, датчики GPS и камеры наблюдения, "чтобы сбрасывать маячки, а затем бить точнее". Комментарии не кажутся составленными специалистом в радиоэлектронике и не содержат доказательств или анализа.

Неизвестный аэростат в Белгородском районе и его начинка Фото: Telegram

По данным источника, аэростаты были замечены неделю назад неподалеку от границ РФ, на территории Белгородского района. Автор сообщения предостерегает от доставки таких предметов в расположение воинских частей из-за того, что они якобы могут сообщать собственные координаты.

Сообщение о неизвестных датчиках в авто Белгорода Фото: Telegram

Также российские источники в Telegram сообщают о таинственных датчиках, которые якобы подбрасывают в автомобили. По сообщению источников, они якобы используются для наведения дронов.

Украинские вооруженные силы действительно используют аэростаты как ретрансляторы для дронов и для других задач. Недавно сообщалось, что предприятие Aerobavovna создает аэростаты для украинских военных, которые можно использовать для наблюдения, ретрансляции связи и сигналов управления дронами. Шары, наполненные гелием, могут находиться в воздухе днями и неделями. Проект начинался с покупки английских аэростатов, а сейчас компания производит собственные.

Российские военные также используют аэростаты. В сентябре 2023 года сообщалось, что российская армия начала применять аэростаты с установленными блоками радиолокационных станций для борьбы с беспилотниками у границы с Украиной в Ростовской области.