В РФ создадут робота-платформу "Ежик" для РСЗО: грозят поразить бронетехнику ВСУ

Оккупанты надеются сделать роботизированную платформу для РСЗО малозаметной за счет небольших размеров и зеленого покрытия.

Российская компания "Спектр" обещает поставить на фронт роботизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Ежик". Подробности сообщило информационное агентство ТАСС.

"Ежик" послужит роботизированной платформой для РСЗО, которая сможет стрелять кумулятивно-осколочными снарядами массой 600 г, которые способны пробивать броню толщиной 200 мм. В компании утверждают, что РСЗО, размещенная непосредственно на "Ежике", сможет произвести максимум 6 пусков.

Разработчики отметили, что основными целями для роботизированной реактивной системы залпового огня станут опорные пункты ВСУ, а также бронированная техника, "которая подбирается к российским границам".

Работать робот будет на небольших дистанциях. Ожидается, что небольшие габариты и зеленый цвет сделают платформу малозаметной на открытой местности, особенно ночью или в условиях плохой видимости (дождь, туман). Оккупанты надеются, что опорные пункты вряд ли смогут отразить атаку такой РСЗО.

Уточняется, что робот-платформа будет выпущен двух типов — на гусеничном ходу и на колесах. Российские инженеры ищут способ, как объединить эти технологии, чтобы двигательные возможности робота стали более эффективными в условиях распутицы или пересеченной местности. В их планах сделать так, чтобы колесная база смогла легко трансформироваться в гусеничную, и наоборот.

Управлять платформой можно будет дистанционно посредством тех же пультов и частот, которые используются для манипулирования наземным дроном "Ежик". Такая унификация избавит ВС РФ от необходимости использовать дополнительное оборудование.

Ранее сообщали, что российский наземный беспилотник "Ежик" сможет минировать дистанционно. Модифицированный дрон сможет нести сразу две противотанковые мины ТМ-62.

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