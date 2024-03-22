Владельцы смартфонов на Android смогут пользоваться спутниковой связью: как это работает

Вы сможете отправлять и получать сообщения без мобильной сети или сети Wi-Fi, просто подключившись к спутнику.

Версия операционной системы (ОС) Android 15 для разработчиков, Developer Preview 2, получила поддержку спутникового роуминга, при чем поддержку эту будут иметь, как собственные приложения Google для обмена сообщениями, так и сторонние, пишет PC Mag.

В тестовой версии ОС Android сама выводит на экран смартфона уведомление "Автоматическое подключение через спутник", сообщающее пользователю, что "Вы можете отправлять и получать сообщения без мобильной сети или сети Wi-Fi".

Связь между спутником и смартфоном — ограничена ли она обменом сообщениями, как в случае Apple Emergency SOS и в самых ранних версиях роуминга Starlink от T-Mobile, или включением широкополосной связи, как это запланировано AT&T и AST SpaceMobile, — является одним из самых больших изменений в сфере беспроводной связи. Компания Google не отстает от тренда и еще в прошлом месяце она заявила, что добавит поддержку спутникового роуминга AST в будущую версию Android.

Уведомление о возможности подключиться к спутнику Фото: скриншот

Другие функции ОС Android 15 включают существенные улучшения PDF-кода Android, позволяющие приложениям, использующим эту структуру, предлагать функции поиска, выделения текста и аннотаций; поддержка внешних экранов на системном уровне, которые некоторые складные Android-фоны используют для отображения уведомлений.

Developer Preview 2 также включает в себя настройки NFC, позволяющие NFC-совместимому программному обеспечению смартфона обеспечить более плавные транзакции в одно касание, защиту конфиденциальности, которая позволит приложениям сообщать пользователям, когда устройство записи экрана активно, и AutomaticZenRules для настройки функции "Не беспокоить".

Разработчики могут протестировать это обновление на новых телефонах Pixel — серий 6, 7 или 8, а также на Pixel Fold и Pixel Tablet. Google продолжает прогнозировать выпуск "стабильной платформы" в июне, а официальный релиз состоится "несколько месяцев спустя".

Ранее мы писали о том, что Xiaomi Mix Fold 4 получит спутниковую связь и аккумулятор на 5000 мАч. Также известно, что новый флагман от Xiaomi будет обладать большим объемом памяти — 1 ТБ.