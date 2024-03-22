США накажут Китай за обход санкций: смартфоны Huawei останутся без передовых чипов

Белый дом намерен ужесточить ограничения против SMIC и Huawei, подключив Германию и Южную Корею к санкционной войне.

Китайский производитель микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) "потенциально" нарушил американские санкции, изготовив передовой 7-нм процессор для Huawei Technologies, пишет SCMP.

Заместитель министра торговли Алан Эстевес, выступая перед Комитетом по иностранным делам, заявил, что компания SMIC нарушила условия санкционного контроля США после того, как произвела чип для смартфона Huawei Mate 60 Pro. Эстевес охарактеризовал техпроцесс SMIC как "низкопроизводительный" и поставил под сомнение способность Китая производить передовые процессоры в больших масштабах.

Эстевес возглавляет Бюро промышленности и безопасности, отвечающее за контроль над экспортом чипов и санкции, которые, как надеется администрация президента США Джо Байдена, подорвут амбиции Китая в области полупроводников. Президент Байден ввел радикальные ограничения против китайских компаний, которые теперь не могут приобретать передовые чипы и оборудование для их производства у американских фирм, и убедил страны-союзницы, включая Нидерланды и Японию, ввести свои собственные санкции тоже.

Несмотря на эти усилия, компании Huawei удалось представить усовершенствованный 7-нм чип для смартфона, который поступил в продажу во время визита министра торговли Джины Раймондо в Китай в августе. Чип для Huawei Mate 60 был изготовлен компанией SMIC, но не на китайском, а на голландском оборудовании ASML Holding NV и американском оборудовании от Lam Research и Applied Materials.

Смартфоны Huawei Mate 60 Pro Фото: Huawei

Данное оборудование было экспортировано в Китай до того, как в США и Нидерландах вступили в силу санкции, ограничивающие закупки и поставки.

"Китайские производители имели доступ к инструментам до того, как мы ввели ограничения — не по отношению к оборудованию самого высокого класса, а к тому, чей уровень несколько ниже", — сказал Эстевес. — "Это оборудование со временем устареет, и производственный процесс начнет деградировать".

В сентябре Бюро промышленности и безопасности заявило, что исследует 7-нм чип Huawei, а Раймондо пообещала принять самые решительные меры для защиты национальной безопасности США. Администрация Байдена рассматривает возможность введения санкций в отношении секретной сети потенциальных партнеров Huawei по производству чипов, а также нескольких фирм, которые, по словам чиновников, могут приобретать подсанкционное оборудование и продавать его телекоммуникационному гиганту.

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Американские чиновники также подталкивают своих голландских и японских коллег к ужесточению контроля над чипами и пытаются убедить Германию и Южную Корею присоединиться к соглашению, в частности, чтобы остановить поток запчастей для литографических сканеров из этих стран в Китай. Законодатели-республиканцы делают все возможное, чтобы отрезать Huawei и SMIC пути к американским технологиям.

Ранее мы писали, что техника ВС РФ останется без чипов, так как россияне обанкротили своего же производителя. Производитель электроники "Ангстрем" не сможет выполнить гособоронзаказ, так как задолжал корпорации ВЭБ.РФ 1,3 млрд рублей.

Сообщали также, что Китай лишится возможности завозить чипы в обход санкций США. Так как Huawei продолжает производить передовые чипы, несмотря на санкции, ее заподозрили в организации секретной сети поставок.