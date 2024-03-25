Наводят ракеты на Одессу: ВС РФ запустили в тыл Украины дроны Supercam, что известно (видео)

Эти разведывательные дроны наносят большой вред ВСУ на фронте, так как отслеживают западную военную технику и помогают ее уничтожать. В последнее время Supercam все чаще замечают на юге Украины.

Российские оккупанты стали часто использовать дроны Supercam для разведки в Одесской области. В своем Telegram-канале украинский военный и эксперт по радиосвязи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" рассказал об их характеристиках и опасности.

Беспилотник Supercam S350 способен вести разведку на расстоянии до 100 км. Подобные БПЛА ранее применялись на восточном фронте и добавили неприятностей ВСУ из-за способности к глубокой разведке. Сейчас их активно начали применять и над Одессой. Сергей Бескрестнов советует немедленно начать разработку средств, способных сбивать эти дроны.

Российский БПЛА Supercam S350 создан для наблюдения и разведки и находится на стадии серийного производства. Беспилотник производит ГК "Беспилотные системы" в городе Ижевск.

Производителем заявлены гражданские задачи, как мониторинг топливных объектов, но фактически дроны выполняют глубокую разведку в украинском тылу во время российско-украинской войны.

Возможности и характеристики БПЛА Supercam S350 Supercam S350 Фото: Аргументы и факты

Эти дроны могут корректировать свой маршрут по обстоятельствам и оснащены защитой от потери управления. Во время полета они могут получать новые задачи от одной наземной станции управления или двух одновременно, в том числе с помощью голосового управления. Supercam может неподвижно зависать в воздухе над объектами, выполнять задачи на определенной высоте в горизонтальной или вертикальной плоскости. Также БПЛА может автоматически возвращаться в заданную точку.

На Supercam S350 можно установить до трех полезных нагрузок одновременно, среди которых фото- и видеокамеры, тепловизоры, системы лазерного сканирования, измерители радиационного фона и газоанализаторы. Несмотря на очевидное ухудшение качества видео, он способен летать во время умеренного дождя или снегопада. БПЛА выдерживает ветер скоростью до 15 метров в секунду и температуры от -40°C до +45°C.

Технические характеристики Supercam S350

Размах крыла — 3,2 м;

Время полета — до 4,5 часов;

Радиус действия радиосвязи — до 100 км;

Радиус действия видеоканала — 50-100 км;

Скорость — 65-120 км/ч;

Максимальная дальность полета — не менее 240 км;

Максимальный взлетный вес — 11,5 кг;

Рабочая высота полета — 150-5000 м.

Развертывание беспилотного комплекса занимает 15 минут. Он взлетает с эластичной катапульты и приземляется с помощью парашюта. Дрон работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме и приводится в движение электромотором.

Ранее сообщалось, что 20 марта украинские силы противовоздушной обороны сбили неподалеку от Одесской области два разведывательных дрона Supercam. Беспилотники подлетели к региону из акватории Черного моря. Известно, что от 15 до 20% всех российских разведывательных дронов, которые украинские защитники замечают в небе над Украиной это именно Supercam.

На фронте БПЛА Supercam доставляют большие хлопоты ВСУ. Они отслеживают терминалы связи Starlink, противовоздушные комплексы Patriot, вертолеты и другую военную технику, в том числе эффективные и дорогие образцы, предоставленные странами запада. Беспилотники Supercam менее заметны, чем другие российские разведывательные дроны, такие как "Орлан". Сергей Бескрестнов связывает недавние кадры уничтожения украинской техники именно с ними.