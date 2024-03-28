ВС РФ применили модернизированный дрон "Альбатрос М5": в чем его особенность

"Альбатрос М5" — это разведывательный дрон дальнего радиуса действия. Враг его применил во время отражения атак российских добровольцев в Белгородской области, рассказали аналитики Института изучения войны.

Вооруженные силы Российской Федерации применили модернизированный беспилотный летательный аппарат "Альбатрос М5" для наведения авиационных и артиллерийских ударов в Белгородской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 27 марта.

Аналитики ISW отметили, что российский разработчик БПЛА "Альбатрос" сообщил изданию ТАСС о том, что армия РФ использовала разведывательные беспилотники дальнего радиуса действия "Альбатрос М5" во время отражения атак российских добровольцев в Белгородской области.

БПЛА типа "Альбатрос М5": что известно

Максимальное время полета дрона составляет 4,5 часа. Размах крыльев "Альбатроса" — 3,3 метра. Зато корпус изготовлен из композитных материалов с карбоновыми силовыми элементами. Беспилотник может разгоняться до 120 километров в час и преодолевать маршрут в 300 километров.

Аппарат предназначен для проведения аэрофотосъемки и видеомониторинга местности.

Напомним, 26 марта украинский журналист Денис Казанский рассказал о том, как российский пропагандист Владимир Соловьев набросился на жителей Белгорода за то, что те жаловались на обстрелы и войну в городе. Также он назвал их "тварями".

20 марта в СМИ сообщили, что армия Российской Федерации начала перебрасывать подразделения с фронта в Украине в Белгородскую область через российских добровольцев. Журналисты отметили, что события в регионе увеличивают для Москвы расходы на войну.