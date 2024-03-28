"Летающая артиллерия": как в Украине могут применять сербские дроны-камикадзе Mantis

Крупный беспилотник, оснащенный 120-миллиметровым снарядом, помог бы ВСУ отражать штурмы российской пехоты, считают эксперты.

Недавно компания PR-DC из Сербии протестировала боевой дрон Mantis, оснащенный 120-миллиметровым снарядом. Аналитики издания Defense Express предположили, что в Украине возможно было бы создать его аналог для нужд ВСУ.

Дрон-камикадзе Mantis имеет полетную массу 40 кг, дальность – до 15 км. Боеприпас по сути полностью вписан в сам корпус БПЛА, а взрыватель выведен наружу. Устройство компактное: на первых кадрах видео ниже видно, как его спокойно переносит один человек. Он может выступать и в роли оператора.

Идея создания такого FPV-дрона, "заточенного" под стандартный артиллерийский боеприпас, является актуальной для украинских военнослужащих и может служить подспорьем для развития беспилотных летательных аппаратов в качестве "летающей артиллерии".

Характеристики у сербского беспилотника довольно неплохие. Аналитики делают вывод, что дальность в 15 км позволила бы ВСУ эффективно отражать пехотные штурмы ВС РФ. Также они отмечают, что в некоторых случаях Mantis мог бы стать достойной заменой классическому миномету на поле боя, или даже был бы эффективнее его.

По словам экспертов, дрону Mantis еще предстоит пройти ряд модификаций прежде, чем он попадет на рынок. Однако сама идея создания подобного БПЛА-носителя для 120-миллиметрового снаряда могла быть взята на вооружение украинскими инженерами и конструкторами. В условиях войны, украинские разработчики быстрее бы справились с "обкаткой" устройства и быстрее организовали бы массовое производство, чем сербские коллеги, полагают аналитики.

"В поисках новых средств технологического отпора врагу следует рассматривать все возможные варианты новых разработок, в частности, в сфере беспилотников. Тем более, если брать пример именно Сербии, то там хватает интересных разработок", — заключает издание.

Ранее писали, что британцы создали сверхвыносливый беспилотник Sky Mantis 2. Дрон получил более мощный мотор, благодаря чему может нести 2 кг полезной нагрузки.

Также сообщали, что россияне больше не спрячутся от дронов, т.к. ВСУ оснащают новейшей системой машинного зрения. Технология уменьшает зависимость беспилотников от оператора, GPS и средств РЭБ. С ней большинство боевых дронов смогут сами искать цели и видеть то, что не незаметно человеческим глазам.