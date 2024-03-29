"Королеву Диких Шершней" отправили в бой: дроны ВСУ будут бить россиян еще дальше (видео)

Новый украинский беспилотник переносит FPV-дроны, служит для них ретранслятором, а также имеет другие функции, которые пока держат в секрете, чтобы россияне не узнали о них преждевременно.

Украинский производитель дронов "Дикие Шершни" разработали беспилотник, который называют "Королевы Диких Шершней", способный переносить FPV-дроны и быть для них ретранслятором сигнала. Об этом "Дикие Шершни" сообщили в своем Telegram-канале.

На канале производитель показал испытания дрона рассказал, что кроме переноса и ретрансляции беспилотник может выполнять и другие задачи. Рассказ о них разработчики анонсировали после использования дрона в боевых условиях.

На видео дрон взлетает с платформы на земле вместе с другим беспилотником. Затем в воздухе второй дрон отцепляется от носителя и продолжает полет самостоятельно. Также можно видеть трансляцию с камеры беспилотника. Впоследствии оба дрона приземляются на траву.

Российские оккупанты уже жаловались ранее на стаи украинских беспилотников, которые летят в сопровождении дрона-ретранслятора, который назвали "королевой" или "маткой". По словам россиян, БПЛА типа "крыло" с ретранслятором сопровождает стаю из 10 FPV-дронов. Он летит выше и работает в узком диапазоне волн. Сначала ретранслятор проводит, затем она опускается на позиции и начинают работать.

Ранее сообщалось, что россияне применяют на фронте беспилотник "Пчелка", который может носить дроны и имеет необычную конструкцию. Беспилотник может нести меньшие FPV-дроны и служить платформой их запуска в воздух. Также он имеет ретранслятор, который усиливает сигнал между дроном и оператором, что позволяет выпускать их на большие расстояния по сравнению с пуском с поверхности. Гибридная конструкция дрона сочетает планер и квадрокоптер. Это означает возможность вертикального взлета и приземления. В полете он может передвигаться по принципу самолета. Дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания что может упростить восстановление его подвижности в полевых условиях при отсутствии электросети.

Недавно дроны "Диких Шершней" получили боеприпасы украинского производителя Shock Wave Dynamics (SWD). Оптимизированная осколочно-фугасная боевая часть имеет измененную форму, которая улучшает охват обломками, нанося больший вред живой силе российских оккупантов и содержимому транспортных средств. В результате при взрыве образуется менее плотное, но более эффективное обломочное поле благодаря расширению сектора поражения и уменьшению неохваченных зон. В результате обломки разлетаются горизонтальнее, меньше их уходит в воздух или в землю, этим достигается более эффективное поражение целей за препятствием.