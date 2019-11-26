СБУ раскрыла дело о захвате столичной недвижимости на 18 млн грн
СБУ сообщила о завершении досудебного расследования незаконного завладения в Киеве недвижимостью стоимостью около 18 млн грн.
В организованную преступную группу входили: житель временно неподконтрольной территории Донецкой области, который длительное время проживает в столице, несколько государственных регистраторов, нотариусы, жители столицы.
Злоумышленники вносили в государственные базы данных недостоверные сведения, оформляли фиктивные сделки и доверенности на подставных лиц, в том числе на жителей Донецка.
Они завладели объектами столичной недвижимости, среди которых объекты государственной и коммунальной собственности, торговые и офисные площади, квартиры.
Незаконно захваченное имущество они перепродавали.
Сейчас Киевская местная прокуратура № 7 направила в суд обвинительные акты в отношении пяти участников группы.
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