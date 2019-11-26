СБУ раскрыла дело о захвате столичной недвижимости на 18 млн грн

СБУ сообщила о завершении досудебного расследования незаконного завладения в Киеве недвижимостью стоимостью около 18 млн грн.

В организованную преступную группу входили: житель временно неподконтрольной территории Донецкой области, который длительное время проживает в столице, несколько государственных регистраторов, нотариусы, жители столицы.

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Злоумышленники вносили в государственные базы данных недостоверные сведения, оформляли фиктивные сделки и доверенности на подставных лиц, в том числе на жителей Донецка.

Они завладели объектами столичной недвижимости, среди которых объекты государственной и коммунальной собственности, торговые и офисные площади, квартиры.

Незаконно захваченное имущество они перепродавали.

Сейчас Киевская местная прокуратура № 7 направила в суд обвинительные акты в отношении пяти участников группы.

Как ранее сообщал Фокус:

СБУ раскрыла схему поставок угля с Донбасса. Уголь в Украине реализовывался как российский, а налоги от его продажи шли в бюджет "Л/ДНР".