ГБР объявило в розыск подполковника СБУ по обвинению в госизмене
2019-11-22 20:23:38
Сотрудник СБУ покинул территорию Украины еще в декабре 2017 года, после чего не возвращался
Государственное бюро расследований объявило в розыск подполковника Службы безопасности Украины, который подозревается в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ГБР сообщили, что подполковник СБУ покинул территорию Украины в декабре 2017 года, после чего не возвращался.
Там отметили, что в случае его появления на территории Украины, он будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.
Сотруднику СБУ инкриминируют государственную измену, дезертирство, незаконное приобретение специальных технических средств получения информации, хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.
"Работник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами Российской Федерации, действуя в интересах иностранного государства, собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе, составляющих государственную тайну. Во избежание ответственности, правоохранитель пересек государственную границу Украины в направлении Республики Беларусь в декабре 2017 года и по настоящее время не вернулся в Украину", – сообщили в ГБР.
Отмечается, что уголовное производство начато 5 января 2018 года следователями СБУ, после чего 1 февраля 2019 года материалы дела передали для дальнейшего расследования в ГБР.
Как ранее сообщал Фокус:
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