От приватизации в госбюджет может поступить до 6 млрд грн, – Гончарук

От приватизации около полутысячи объектов бюджет Украины может получить до 6 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Передали еще 76 госпредприятий на приватизацию. В общем же Фонду госимущества передали уже 415 из необходимых до конца года 500 объектов. В случае приватизации, бюджет может получить до 6 млрд грн от их продажи", – заявил Гончарук.

Вчера пресс-служба ФГИУ сообщила, что в список на приватизацию попали еще 76 предприятий.

Среди переданных объектов – "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт "Усть-Дунайск", "Институт титана" и "Львовский государственный ювелирный завод".

После подготовки к продаже объекты выставят на аукционы в ProZorro.Продажі. Сейчас же на торги уже выставили 164 объекта малой приватизации.

За текущее полугодие с молотка уже ушло имущество на 287 млн грн – это на 40,5% больше, чем в первом полугодии.

С полным приватизационным списком можно ознакомиться по ссылкам.

Как ранее сообщал Фокус:

Тимофей Милованов назвал перечень объектов, которые не будут подлежать приватизации. По его словам, приватизация будет происходить по четким критериям, определенная часть предприятий останется в госсобственности.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министерствам и другим центральным органам власти ускорить подготовку и уже в этом году передать не менее 500 объектов в Фонд госимущества на приватизацию.