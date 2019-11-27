В Украине рекордно упал курс доллара

Нацбанк Украины на 27 ноября установил официальный курс гривны к доллару на уровне 23,98 грн за доллар, что является максимальным значением с января 2016 года.

Об этом сообщает сайт Нацбанка.

По сравнению со вчерашним днем, доллар снизился на семь копеек после падения на 11 копеек в предыдущий банковский день.

Курс доллара впервые с января 2016 года преодолел отметку в 24 гривны.

Последний раз доллар стоил дешевле 15 января 2016 года – 23,95 гривны за доллар.

Отметим, уже вчера во время торгов на межбанке курс доллара уже опускался ниже 24 гривен.

Курс гривны к евро установлен на уровне 26,42 грн против 26,47 грн накануне.

Как ранее сообщал Фокус:

Алексей Гончарук поставил себе целью на посту премьер-министра, чтобы экономика Украины за 5 лет выросла минимум на 40%.

Министр финансов Оксана Маркарова считает, что рост ВВП в 5-7% ежегодно – это очень амбициозная цель и она достижима.