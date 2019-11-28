Дубилет рассказал, как государство сэкономит 2-3 млрд грн на переписи населения

Экономия будет достигнута за счет того, что переписчики не будут ходить по квартирам, а подсчет проведут по сим-картам и данным реестров

Всеукраинская перепись населения пройдет еще в этом году, и она будет электронной. Об этом Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

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Первоначально проведение переписи было запланировано на конец следующего года, в бюджете на нее было предусмотрено 3,4 млрд грн. Почти 100 тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев.

Но теперь правительство понимает, что перепись в таком формате это - непозволительная роскошь для Украины.

Дубилет пишет, что после общения с потенциальными пользователями данных переписи он пришел к выводу, что им нужны данные двух типов.

Где 90% запросов - это информация о том, в каких населенных пунктах проживает сколько людей, а также их пол и возраст. Специализированная информация: о составе семьи, жилье, национальности и тому подобное.

Важно, что большинство запросов первого типа являются срочными. Сейчас правительство разрабатывает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы), и большинство министерств сказали, что не могут ждать конца следующего года.

Поэтому решено провести электронную перепись. Алгоритм ее будет такой:

сбор анонимной информации у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;

сбор данных из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный фонд), так как эти группы меньше других "оснащены" мобильными телефонами;

проведение калибровочных социологических опросов, выяснение того, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах;

ввод этих данных в математическую модель.

Дубилет считает, в результате будут получены сведения о том, сколько людей живет в каких населенных пунктах. И они будут, возможно, более точными, чем полученные от традиционной переписи, поскольку далеко не все люди открывают двери тем, кто проводит опрос.

Этот метод не позволяет получить данные второго типа (специализированные). Но и для их получения можно найти точечные и более дешевые способы исследования.

Поэтому в бюджете-2020 расходы на перепись уменьшены с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. Не исключено, что в процессе работы можно будет сэкономить еще 1 млрд грн.

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