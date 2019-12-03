Порошенко вышел из прямого участия в уставном капитале "Международного инвестиционного банка"

Пятый президент Украины Петр Порошенко продал пакет акций "Международного инвестиционного банка" (МИБ) в размере 9,92%. Его покупателем стало ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК), бенефициаром которой является его сын Алексей Порошенко. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

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Теперь у Порошенко нет прямого участия в уставном капитале МИБ.

Однако согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года, Порошенко, помимо прямого участия в уставном капитале МИБ, владел опосредовано 50,08% акций. Крупнейшими акционерами банка также являлись Игорь Кононенко – 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,91% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин – по 2,6%, Алексей Порошенко – 0,006%, Юлия Гладковская – 0,000001%.

По размеру общих активов на 1 октября 2019 года МИБ занимал 30-е место (3,93 млн грн) среди 76 действовавших банков Украины.

Порошенко в декларации от 20 мая 2019 года указывал себя бенефициарным владельцем "ЦЕКК" и оставался им, как минимум, до 1 октября. По состоянию на 6 ноября, в Едином госреестре юридических лиц, бенефициаром компании уже указан Алексей Порошенко. "ЦЕКК" является управляющей компанией корпорации Roshen.

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