Протестующие пришли под дома Смолия и Рожковой. В НБУ говорят о продолжении террора
Замглавы НБУ утверждает, что правление регулятора не получиться запугать "рэкетирскими методами"
Участники акции "Остановим коррупцию в НБУ" прибыли к домам главы НБУ Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой. Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на информированные источники.
"В понедельник протестующие на въезде в поселок, где проживает Смолий, установили палатку и организовали митинг, оказывая психологическое давление на всех жителей. Якобы получили разрешение от сельсовета на бессрочную акцию протеста", – сказал собеседник "Интерфакса".
Вечером того же дня съемочная группа телеканала "1+1" вошла в подъезд, где проживает дочь Смолия с семьей. "Вызвали полицию. Съемочная группа ушла до того, как приехали правоохранительные органы", – добавил источник.
Эту информацию подтвердила и дополнила Рожкова в Facebook. В 7.00 во вторник к ее дому прибыли 10 протестующих с большими плакатами, включили громкоговоритель и разбудили соседей. "Вызвала полицию, протестующие ушли до того, как она приехала, бросив на земле плакаты с оскорблениями", – написала она.
"Террор со стороны олигархов продолжается. Мне жаль, что своими сомнительными действиями они создают дискомфорт нашим семьям и соседям. Но попытки нас запугать рэкетирскими методами 90-х годов не пройдут. Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем призывать международное, медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ. Мы не будем молчать", – добавила Рожкова.
В НБУ также заявили о продолжении террора на свое правление и коллектив, а также добавили, что "заказчики и организаторы митингов искажают демократическое право граждан на свободу слова и свободное высказывание своих взглядов для удовлетворения собственных бизнес-интересов".
Как ранее сообщал Фокус:
- Акцию протеста "Остановим коррупцию в НБУ" инициировала общественная организация "Стоп коррупция". Она началась 13 ноября и проходит под стенами НБУ. Ее участники требуют привлечь к ответственности Смолия и Рожкову за якобы покрытие коррупционных схем в центробанке.
- Правление НБУ на минувшей неделе заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятора в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и попытках вторжения в центробанк. "Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долларов, выведенных из ПриватБанка до национализации", – говорится в обращении правления НБУ.