Станция "Выдубичи" должна быть открыта до конца текущего года

В районе станции метро "Выдубичи" завершено строительство одноименной остановочной платформы и скоро Kyiv Boryspil Express начнет останавливаться там. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

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Ранее он говорил о том, что новая станция будет открыта до конца 2019 года.

Кравцов также назвал экспресс в Борисполь - одним из самых успешных железнодорожных проектов Украины. За год работы он перевез 1 млн пассажиров.

Руководитель "Укрзализныци" подтвердил, что скоро на маршрут выйдет еще один поезд.

Как ранее сообщал Фокус: