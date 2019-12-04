Депутаты запретили импорт электроэнергии из России

Доля российской электроэнергии в Украине сейчас не превышает 1%

Верховная Рада приняла закон, который вводит запрет на импорт электроэнергии из РФ и возможность регулирования цен на рынке электроэнергии.

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В частности, запрещается продажа или поставки электроэнергии из РФ по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. При этом при угрозе чрезвычайной ситуации в энергетической системе Украины правительство может отменить этот запрет.

При большом колебании цен на рынке с целью недопущения их неконтролируемого роста НКРЭКУ может временно ограничивать цену на электроэнергию для каждой торговой зоны с соответствующим обоснованием.

Напомним, 1 октября Украина впервые с 2015 года возобновила импорт электроэнергии из России. Одной из первых компаний, которая приобрела российскую электроэнергию, стала "Днепроазот", которая входит в группу "Приват" Игоря Коломойского.

Глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что покупка электроэнергии у России позволяет экономить более 2 млрд грн в месяц. Украина импортирует от 18 МВт (ночью) до 102 МВт (днем) электроэнергии, что при общем потреблении 14-19 тыс. МВт составляет от 0,13 до 0,54%. "Понятно, что это никакой угрозы энергетической безопасности не несет, все под контролем", – уверял он.

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