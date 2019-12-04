Правительство объявило запуск "Новой таможни" с 8 декабря
С этой же даты налоговики лишаются таможенных полномочий
Кабинет министров одобрил распоряжение, которое дает возможность новосозданной Государственной таможенной службе (ГТС) и ее территориальным органам начать полноценную работу. Об этом сообщил руководитель ГТС Максим Нефьодов.
С 8 декабря ГТС передаются все таможенные полномочия ликвидируемой Государственной фискальной службы.
"Наконец-то мы официально запускаем работу "Новой таможни", это позволит эффективнее трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав. Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался в течение долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну", – отметил Нефьодов.
Напомним, в начале марта правительство одобрило разделение Государственной фискальной службы на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу. В июле Кабмин назначил Максима Нефьодова главой Государственной таможенной службы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Нефьодов анонсировал увольнение 500 "наиболее одиозных" таможенников. Таким образом он планирует сразу же "обезглавить схемы" на таможнях.
- В ноябре таможня выполнила план, перечислив в бюджет 30,3 млрд грн.