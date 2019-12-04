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Правительство объявило запуск "Новой таможни" с 8 декабря

Фото: УНИАН

С этой же даты налоговики лишаются таможенных полномочий

Кабинет министров одобрил распоряжение, которое дает возможность новосозданной Государственной таможенной службе (ГТС) и ее территориальным органам начать полноценную работу. Об этом сообщил руководитель ГТС Максим Нефьодов.

С 8 декабря ГТС передаются все таможенные полномочия ликвидируемой Государственной фискальной службы.

"Наконец-то мы официально запускаем работу "Новой таможни", это позволит эффективнее трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав. Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался в течение долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну", – отметил Нефьодов.

Напомним, в начале марта правительство одобрило разделение Государственной фискальной службы на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу. В июле Кабмин назначил Максима Нефьодова главой Государственной таможенной службы.

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