В 2019 году Украина уже не получит деньги от МВФ. Ближайший шанс в феврале
Украина в этом году не только не получит деньги от МВФ, но и не успеет получить окончательное решение совета директоров Фонда по открытию новой программы сотрудничества. Однако еще может подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Об этом LIGA.net рассказали информированные источники в разных структурах.
"Мы не успели выполнить предварительные действия, которые обсуждались с Фондом. Для того, чтобы попасть на декабрьское заседание совета МВФ, нужно было, чтобы нужные законы к текущему моменту уже были проголосованы в парламенте", – отметил источник в одной из финансовых госструктур.
По словам другого источника, правительство, по-прежнему рассчитывает, что меморандум будет подписан в ближайшее время и Украина получит SLA (Staff Level Agreement) – принципиальное согласие Фонда кредитовать страну) еще в этом году.
Следующая возможность официально получить программу Фонда у Украины будет в феврале, когда совет МВФ впервые соберется после рождественских каникул.
Напомним, что Украина претендует на трехлетнюю программу расширенного финансирования МВФ объемом 4-6 млрд долларов.
Миссия МВФ 22 ноября завершила последний официальный визит в Украину. Результаты работы в Киеве в Фонде считают "плодотворными".
Как ранее сообщал Фокус:
- Миссия МВФ прибыла в Украину 11 сентября. Целью переговоров было получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года.
- 26 сентября СМИ сообщили, что украинская сторона и миссия МВФ в ходе переговоров не достигли соглашения по новой 3-летней программе сотрудничества EFF на сумму $6 млрд.
- Этому якобы стали причиной три фактора: возможное мировое соглашение между Украиной и экс-владельцами ПриватБанка, неясность по вопросу окончательной версии госбюджета на 2020 год и сохранение независимости Нацбанка в случае смены главы НБУ.
- По окончанию работы миссии в МВФ заявили, что приступают к обсуждению с украинской стороной деталей нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании.
- НБУ и Кабмин надеются, что Украина договорится с МВФ до конца года.
- 18 октября директор европейского департамента Международного валютного фонда Пол Томсен сообщил, что миссия МВФ вскоре вернется в Украину для продолжения переговоров о новой программе сотрудничества.
- Национальный банк Украины ожидал подписания соглашения с Международным валютным фондом и получения первого транша уже в 2019 году.
- Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина должна закончить сотрудничество с МВФ в 2023 году. По ее словам, программа, о которой сейчас договариваются с Фондом, должна стать последней.