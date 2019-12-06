Депутаты приняли закон о противодействии отмыванию доходов
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, направленный на борьбу с легализацией (отмыванием) незаконных доходов.
Важнейшим элементом такой борьбы является финансовый мониторинг, то есть отслеживание движения денег с целью выявления среди них незаконных. Отдельные аспекты этой деятельности изложены в различных нормативно-правовых актах. Новый закон собирает их в одном месте, дополняет, частично корректирует, уточняет терминологию.
В частности:
- увеличена со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн сумма операций, о которых субъекты первичного финансового мониторинга (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны сообщать в Госфинмониторинг;
- к субъектам первичного финмониторинга отнесли также консультантов по вопросам налогообложения;
- усовершенствована процедура раскрытия конечных бенефициарных собственников (контролеров);
- введен международный инструментарий замораживания активов;
- усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.
Платежные системы теперь будут обязаны сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время кампании по декларированию доходов за 2018 год декларации подали 596 тысяч украинцев, которые показали доходов на 94,4 млрд грн (почти на 27 млрд больше, чем годом ранее).
- В команде Зеленского предложили ввести обязательное декларирование доходов для всех украинцев.
- В Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией.