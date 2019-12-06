Депутаты приняли закон о противодействии отмыванию доходов

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, направленный на борьбу с легализацией (отмыванием) незаконных доходов.

Важнейшим элементом такой борьбы является финансовый мониторинг, то есть отслеживание движения денег с целью выявления среди них незаконных. Отдельные аспекты этой деятельности изложены в различных нормативно-правовых актах. Новый закон собирает их в одном месте, дополняет, частично корректирует, уточняет терминологию.

В частности:

увеличена со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн сумма операций, о которых субъекты первичного финансового мониторинга (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны сообщать в Госфинмониторинг;

к субъектам первичного финмониторинга отнесли также консультантов по вопросам налогообложения;

усовершенствована процедура раскрытия конечных бенефициарных собственников (контролеров);

введен международный инструментарий замораживания активов;

усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.

Платежные системы теперь будут обязаны сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода.

Как ранее сообщал Фокус: