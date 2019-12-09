Договорились договариваться. РФ не согласилась на новые газовые контракты
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что на переговорах по газу между Украиной и РФ не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.
Об этом сообщает Европейская правда.
"Мы договорились, что будем и дальше договариваться", – сказал он.
По его словам, дальнейшие переговоры, как и раньше, будут продолжаться с участием Евросоюза, в трехстороннем формате.
Отвечая на вопрос о том, "обнуляются" ли взаимные претензии с Россией, Витренко сообщил: "Мы ничего не обнуляем. Мы наоборот аргументировано пояснили, почему наша позиция о необходимости выполнения арбитражей является действительно законной и почему решения арбитражей являются окончательными и обязательными для исполнения", передает Интерфакс-Украина.
Напомним, переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" были прерваны ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президенты говорили больше часа.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
- Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне встречи заявил: будущее Украины напрямую зависит от результатов переговоров в Париже.