Договорились договариваться. РФ не согласилась на новые газовые контракты

Экономика
При этом, выполнение арбитражей "не обнуляется"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что на переговорах по газу между Украиной и РФ не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

Об этом сообщает Европейская правда.

"Мы договорились, что будем и дальше договариваться", – сказал он.

По его словам, дальнейшие переговоры, как и раньше, будут продолжаться с участием Евросоюза, в трехстороннем формате.

Отвечая на вопрос о том, "обнуляются" ли взаимные претензии с Россией, Витренко сообщил: "Мы ничего не обнуляем. Мы наоборот аргументировано пояснили, почему наша позиция о необходимости выполнения арбитражей является действительно законной и почему решения арбитражей являются окончательными и обязательными для исполнения", передает Интерфакс-Украина.

Напомним, переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" были прерваны ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президенты говорили больше часа.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита  уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.