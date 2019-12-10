15 украинских стартапов отправят на конференцию в Кремниевой долине

Объявлен конкурс, победители которого – 15 технологических стартапов будут представлять Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов «Startup Grind Global 2020» в Кремниевой долине. Конкурс проводят Министерство цифровой трансформации совместно со Startup Grind Kyiv при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины»

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Победители получат: билет на участие в конференции, выставочный стенд, промо участия в конференции, пиар-поддержку организаторов, покрытие транспортных расходов.

Рассматривать будут только стартапы с продуктом и прибылью, которые готовы к масштабированию. Заявку можно подать до 16 декабря. Сначала в Минцифры к 19 декабря предварительно отберут 25 стартапов, а результаты конкурса станут известны 19 декабря.

Как ранее сообщал Фокус: