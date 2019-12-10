15 украинских стартапов отправят на конференцию в Кремниевой долине
Объявлен конкурс, победители которого – 15 технологических стартапов будут представлять Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов «Startup Grind Global 2020» в Кремниевой долине. Конкурс проводят Министерство цифровой трансформации совместно со Startup Grind Kyiv при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины»
Победители получат: билет на участие в конференции, выставочный стенд, промо участия в конференции, пиар-поддержку организаторов, покрытие транспортных расходов.
Рассматривать будут только стартапы с продуктом и прибылью, которые готовы к масштабированию. Заявку можно подать до 16 декабря. Сначала в Минцифры к 19 декабря предварительно отберут 25 стартапов, а результаты конкурса станут известны 19 декабря.
Как ранее сообщал Фокус:
- "В рамках работы Украинского фонда стартапов начат прием заявок на финансирование бизнес-проектов на начальных стадиях их развития. К концу этого года проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. На следующий – по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год", – рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.
- Президент Владимир Зеленский во время открытия Международного экономического форума в Киеве заявил, что внутренние реформы и внешние инвестиции могут превратить Украину из алмаза в бриллиант.