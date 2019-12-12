У вас газ, а у нас газопровод. Зеленский уверен, что будет подписан договор о транзите газа

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина и Россия подпишут договор о транзите газа. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

Ведущая спросила, что Зеленский думает о вопросе Путина "У нас газ, а у вас?". На это президент ответил, что "у нас газопровод".

"Очень большая вероятность что будет подписан контракт на транзит газа. Это очень важно для нас, очень важно для Европы. Говорили и четверкой и тет-а-тет с Путиным", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас все стороны настроены на подписание договора. Главный спорный вопрос – срок его действия. На переговорах в Париже Россия предлагала продлить договор на год, а Украина – на 10 лет. В последствии РФ предолижа трехлетний контракт, а украинская сторона свой "компромиссный вариант" – 10 лет. Зеленский считает, что договор будет подписан именно на такой срок.

"Я уверен, что мы подпишем договор на транзит. России нужно продавать газ, Европе этот газ нужен. У нас труба. В принципе всем выгодно", - отметил он.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.