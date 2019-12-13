Курс гривны вырос до нового максимума за 4 года

Национальный банк на 16 декабря установил официальный курс на уровне 23,50 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем, 13 декабря. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс фактически вернулся к тому уровню, на котором он был в конце 2015 и в начале 2016 годов. Последний раз курс 23,50 грн был 12 января 2016 года.

Курс по отношению к евро на 16 декабря установлен 26,26 грн (по сравнению с 26,24 грн на 13 декабря).

Как ранее сообщал Фокус: