Сообщено о подозрении еще одному бывшему руководителю банка "Михайловский"

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО "Банк Михайловский", который подозревается в хищении 870 млн грн. Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

Имя руководителя не называется, но по данным FinClub, речь идет о Денисе Панфилове, которого МВД еще в 2016 году объявило в розыск. Он руководил банком короткое время, непосредственно перед объявлением его неплатежеспособным.

"По предварительной версии следствия, топ-менеджер злоупотреблял своим служебным положением и безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму 870,1 млн грн. То есть, в форме кредитов он просто вывел деньги из банка, нанеся большой урон государству, а именно - Фонду гарантирования вкладов физических лиц", – сообщила Варченко.

Напомним, бывшего главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко (руководил в 2013-2016 годах, его и сменил Панфилов) в 2016 году обвинили в хищении 870 млн грн и доведении банка до неплатежеспособности. В январе 2017 года он был задержан.

В конце ноября 2018 года прокуратура направила в суд обвинения в отношении шести фигурантов дела о хищениях в банке "Михайловский": председателя правления (Дорошенко), членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета. В настоящее время суд продолжается.

Материалы по подозрению еще троих членов правления банка, причастных к преступлению, выделены в отдельное производство, поскольку они находятся в розыске.

Банк "Михайловский" принадлежал владельцу сети "Эльдорадо" Виктору Полищуку.

23 мая 2016 года НБУ признал банк неплатежеспособным. Реальная стоимость активов банка составила всего 138 млн гривен, хотя на бумаге значились 5,1 млрд гривен.

Банкротство банка стало одним из самых скандальных в Украине, так как значительная часть его клиентов на самом деле через офисы банка размещали средства не на депозитах банка, а вкладывали их в компании "Индивидуальный расчетный центр" и "Кредитно-инвестиционный центр" по договору финансового займа. Такие вклады в соответствии с законодательством не гарантируются Фондом гарантирования, поэтому вкладчики долгое время не могли получить компенсации.

В итоге под давлением Верховная Рада приняла специальный закон, чтобы вкладчики "Михайловского" тоже получили деньги от государства.

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