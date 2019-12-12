Смолий рассказал о требованиях МВФ для подписания новой кредитной программы

Одно из них – запрет возврата ПриватБанка

Украине необходимо принять закон, который запретит возвращение банков-банкротов на рынок, а также закон о рынке земли.

Именно такие требования, как сообщил глава правления Нацбанка Яков Смолий, предъявляет Международный валютный фонд для подписания новой кредитной программы с Украиной, передает hromadske.

По его словам, остались незначительные технические моменты.

"В первую очередь – закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования ... Второе – это создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы и такой вопрос, который очень плодотворно обсуждался, – это оборот земель сельскохозяйственного назначения", – сообщил Смолий.

Он также заявил, что Украине нужно принять закон о недопущении возвращения на рынок банков-банкротов из-за того, что в последнее время на НБУ продолжают подавать в суды владельцы обанкротившихся банков. Самый известный судебный процесс продолжается против экс-владельцев ПриватБанка. В новом законе будет предусмотрен запрет на возвращение этого банка.

При этом, Смолий считает, что к концу года Совет директоров МВФ не успеет утвердить новую кредитную программу для Украины.

"Мы ожидаем, и так построен график заседаний совета директоров МВФ, что в этом году решение о подписании программы не будет, но согласно тому графику, когда может состояться заседание, то это первый квартал 2020 года", – сообщил Смолий.

Как ранее сообщал Фокус:

СМИ ранее сообщили, что украинские власти могут законодательно запретить возврат банков их бывшим владельцам. Такое условие якобы выдвинул МВФ.

Сам же экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявил, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время.

Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.