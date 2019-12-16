Госгеокадастр лишат права распоряжаться землей, – Милованов
Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства готовит законопроект, согласно которому право распоряжаться землей от Госгеокадастра будет передано местной власти. Об этом министр Тимофей Милованов написал в Facebook .
"Госгеокадастр регистрирует и распоряжается землей. Те, кто сталкивались с этим органом на местах, знают насколько он коррумпирован. Земля выделяется или не выделяется в зависимости от взяток и политических связей. Это должно измениться", – написал Милованов.
Что уже сделано:
- Назначен новый руководитель центрального офиса, который прошел прозрачный конкурс.
- Отстранены все руководители и заместители региональных управлений. "В определенных регионах это решение саботируется, но мы доведем это до конца", - отметил министр.
- Запущена аудиторская проверка центрального и всех региональных управлений.
- Начинаются конкурсы на руководителей региональных отделений.
- Готовится передача права распоряжаться землей местным властям.
"Системно побороть коррупцию в кадастре можно только уничтожив источник коррупции - право распоряжаться землей. Кадастр превратится просто в реестр, он больше не будет распорядительным органом", – заверил министр.
Напомним, что 27 ноября Кабинет министров назначил главой Госгеокадастра Дениса Башлыка и поручил ему провести проверку в ведомстве в течение месяца.
10 декабря было отстранено все региональное руководство Госгеокадастра для комплексной проверки деятельности.
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который возвращает в управление местным общинам государственные земли за пределами населенных пунктов, а также запускает процесс ликвидации Госгеокадастра.
- Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, направленный на повышение эффективности противодействия рейдерству. Госреестр имущественных прав и Госгеокадастр будут автоматически обмениваться информацией, законопроект обязывает оцифровать все имеющиеся в Госгеокадастре сведения о ранее выданных государственных актах и зарегистрированных договорах аренды и внести их в кадастр в сжатые сроки.