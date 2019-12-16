Госгеокадастр лишат права распоряжаться землей, – Милованов

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства готовит законопроект, согласно которому право распоряжаться землей от Госгеокадастра будет передано местной власти. Об этом министр Тимофей Милованов написал в Facebook .

"Госгеокадастр регистрирует и распоряжается землей. Те, кто сталкивались с этим органом на местах, знают насколько он коррумпирован. Земля выделяется или не выделяется в зависимости от взяток и политических связей. Это должно измениться", – написал Милованов.

Что уже сделано:

Назначен новый руководитель центрального офиса, который прошел прозрачный конкурс.

Отстранены все руководители и заместители региональных управлений. "В определенных регионах это решение саботируется, но мы доведем это до конца", - отметил министр.

Запущена аудиторская проверка центрального и всех региональных управлений.

Начинаются конкурсы на руководителей региональных отделений.

Готовится передача права распоряжаться землей местным властям.

"Системно побороть коррупцию в кадастре можно только уничтожив источник коррупции - право распоряжаться землей. Кадастр превратится просто в реестр, он больше не будет распорядительным органом", – заверил министр.

Напомним, что 27 ноября Кабинет министров назначил главой Госгеокадастра Дениса Башлыка и поручил ему провести проверку в ведомстве в течение месяца.

10 декабря было отстранено все региональное руководство Госгеокадастра для комплексной проверки деятельности.

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