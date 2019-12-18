Историческое решение. Украина подписала газовое соглашение с Румынией

ООО "Оператор ГТС Украины" и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба оператора украинской ГТС.

Переговоры при посредничестве Еврокомиссии продолжались более трех лет. Кроме того, к ним привлекались операторы Болгарии, Греции и Молдовы.

Соглашение означает, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать газ по новому маршруту поставок – из Южной Европы и Турции – через Болгарию и Румынию – в Украину и дальше в Молдову.

"То есть с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении – 15,8 млн куб. м в сутки", – сказано в сообщении.

"Это решение является историческим и очень важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и приграничных потребителей Украины в Одесской области. Это даст возможность бесперебойно пройти зиму, даже при условии вероятного прекращения транзита газа из РФ", – рассказал Сергей Макогон, генеральный директор "Оператора ГТС Украины".

Такая сделка создает для Молдовы дополнительную техническую возможность альтернативно импортировать газ для собственных нужд из Турции и Греции в случае, если "Газпром" остановит транзит в Европу через территорию Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце сентября премьер Майя Санду заявила, что если Украина и РФ не договорятся по транзиту газа, Молдова на зиму может остаться без российского газа.

В то же время, у Молдовы "есть некоторые технические решения". Одно из них состоит в том, чтобы закупать и хранить газ в Украине, хотя объемов хранения, которые может предложить Украина, не хватает для обеспечения газом всей территории Молдовы.

18 октября президент Додон заявил, что Молдова договорилась с "Газпромом" о поставках газа на 2020 год, в том числе в обход Украины.