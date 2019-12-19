Правительство временно запретило все бюджетные расходы, кроме социальных

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Минфину до конца текущего бюджетного года остановить проведение Госказначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

Сделано это с целью недопущения роста дефицита госбюджета.

Запрет не распространяется на финансирование защищенных статейрасходов (зарплата, пенсии, все социальные платежи).

Также будет продолжено финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств. "Платежи, которые были зарегистрированы в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности", – говорится в сообщении Минфина.

Причинами недостатка средств в бюджете в Минфине назвали более высокий, чем учтено в государственном бюджете, обменный курс гривни, более медленный рост импорта и падение производства табачных изделий.

"Это не секвестр. Вопрос расходов последних восьми дней и, как всегда, вала "предоплат", – прокомментировала ситуацию министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

Напомним, что в январе-ноябре 2019 года доходы госбюджета составили 899,7 млрд грн, что на 5,9% ниже плана. Минфин тогда связывал недополучение доходов с укрепившимся курсом гривны. Во многом именно поэтому поступления от таможни оказались на 11% ниже плана и на 6,4% меньше прошлогоднего показателя за этот период.

При расчете параметров госбюджета-2019 на конец года курс закладывался на уровне 29,4 грн за доллар. По состоянию на 19 декабря официальный курс 23,41 грн.

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