Бюджет-2019 не будет выполнен по доходам, – Маркарова

Закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год" не будет выполнен по доходам.
Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает УНИАН.
"Да, у нас будет небольшое недовыполнение в этом году. Оно существенное для нас, поэтому мы вынуждены принимать меры. Смотреть за тем, чтобы все расходы были подтверждены и соответствовали тем приоритетам, которые заложены в бюджете и в программе правительства", – сказала она.
"Остановки платежей по защищенным статьям не было, нет и не будет. Все зарплаты, социальные расходы, пенсии, медикаменты как оплачивались своевременно, так и оплачиваются день в день", – добавила она.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил Минфину до конца текущего бюджетного года остановить проведение Госказначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам.
Сделано это с целью недопущения роста дефицита госбюджета.
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