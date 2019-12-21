Директора госцентра "Безопасность" подозревают в миллионных злоупотреблениях и госизмене

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директору государственного предприятия "Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации" (Украинский центр "Безопасность"). Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в сентябре-ноябре 2017 года он и заместитель министра экономики договорились содействовать участию компании Gray Fox Logistics (США) в исполнении государственного оборонного заказа в части изготовления и поставки в Украину линии по производству корпусов снарядов калибра 152/155 мм.

"При этом должностные лица вполне осознавали, что возможности выполнить заказ иностранная организация не имеет", – говорится в сообщении.

В дальнейшем директор "Безопасности" обеспечил заключение контракта между Gray Fox Logistics и государственной компанией "Артем" на изготовление и поставку в Украину специализированной продукции.

В результате Gray Fox Logistics в мае 2018 года получило от "Артема" предоплату 8,29 млн долларов, однако по состоянию на декабрь 2019 года условий контракта так и не выполнила.

В результате была сорвана реализация этапов выполнения государственного оборонного заказа и созданы предпосылки неполного и несвоевременного обеспечения Вооруженных сил боеприпасами критической номенклатуры.

Фамилии подозреваемых чиновников в сообщении не называются.

По данным открытых источников, заместителем министра экономики по вопросам обороны с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко. Директором ГП "Безпека" является Владислав Глазунов.

Напомним, что Бровченко был задержан в рамках этого дела еще 22 октября. Районный суд его арестовал, а апелляционный суд уменьшил залог с 3,4 млн грн до 570 тыс. грн. Эту сумму внесли родственники, и 20 ноября Бровченко вышел из СИЗО.

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